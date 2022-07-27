الكبار والصغار بيحبوها لعبه ماين كرافت Minecraft ومميزاتها وطريقة تثبيتها

اشتهرت في السنوات الأخيرة عدد كبير من الألعاب وقد حاز عدد كبير من هذه الألعاب على إعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم وقد بلغ عددهم إلى ملايين ومن بين هذه الألعاب التي قد حققت ضجة كبيرة كانت لعبة ماين كرافت والتي قد أصبحت متاحة الآن في المتاجر الإلكترونية لكي يقوم كل عشاق هذه اللعبة بالحصول عليها، وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي قد استطاعت لعبة ماين كرافت أن تجنيها في السنوات الماضية إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يقومون بتثبيتها على أجهزتهم وهو ما سوف نقوم بعرضه عليكم في هذا الموضوع وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت

يتساءل بعض الأشخاص عن طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت على الأجهزة الخاصة بهم سواء كانت أجهزتهم تعمل على نظام تشغيل أندرويد أو على نظام تشغيل IOS وسوف نقوم بتوفير الطريقة في حالة النظامين وتتمثل طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الأندرويد في الآتي:

في البداية يتم التأكد من اتصال الهاتف بالانترنت.

يتم الدخول على المتجر الإلكتروني الخاصة بالاندرويد وهو جوجل بلاي.

يتم كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

نضغط على علامة البحث.

عند ظهور اللعبة من بين النتائج نضغط على تحميل وبعدها سوف يتم تثبيت اللعبة بنجاح.

أما عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على على أجهزة الأيفون فإنه يمكنك بكل سهولة أن تحصل على اللعبة بالطريقة التالية:

يتم الدخول على المتجر الإلكتروني الخاص بالايفون وهو آب ستور.

يتم كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

يتم الضغط على علامة البحث.

عند ظهور اللعبة يتم الضغط على تحميل وبعدها سوف يتم تثبيت اللعبة.

مميزات لعبة ماين كرافت

يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون الكثير عن لعبة ماين كرافت ولا يعرفون أهم المميزات التي توجد في هذه اللعبة وتتمثل مميزاتها في النقاط التالية: