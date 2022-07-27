نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Redmi K50i إصدار جديد لهواتف شاومي | أهم مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

Redmi K50i هاتف جديد آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بشركة Redmi التابعة لشركة شاومي الصينية. حيث أعلنت الشركة مؤخراً داخل الأسواق الهندية عن إطلاق هاتف جديد ضمن عائلة الـK50 والتي تعتبر موجهة بشكل عام للأسواق الهندية مع إعادة إطلاقها في الأسواق العالمية تحت مسمي هواتف Poco. فقدمت الشركة هاتف Redmi K50i الجديد كلياً بمواصفات ومميزات ممتازة موجهة بشكل كبير نحو عالم الألعاب. يأتي ذلك مع معالج ميديا تيك Dimensity 8100 لتحسين الأداء وتقديم تجربة سلسلة في أداء مختلف المهام. كما يقدم معالج الهاتف أداء مميز علي مختلف هواتف الشركات الأخري مثل : Poco x4 Gt ، Realme Gt neo 3. كما يأتي الهاتف مع شاشة FFS LCD مع أعلي معدل تحديث 144 هيرتز. والجدير بالذكر أن شركة شاومي قد أعلنت منذ فترة عن مجموعة أخري من الهواتف الرائدة مؤخراً وشملت : Xiaomi 12s ، Xiaomi 12s pro ، وأيضاً Xiaomi 12s ultra. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Redmi K50i الجديد من شركة شاومي. مواصفات هاتف Redmi K50i : ‌أولاً: يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 200 جراماً.‌

كما يأتي بخامات ظهر مصنوعة من البلاستيك Polycarbonate ، مع وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

، مع وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ إلا أنه لا يأتي مع المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتاحة في الهاتف.‌

كما لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن أية مقاومة IP للهاتف ضد رذاذ الماء أو الغبار.‌

للهاتف ضد رذاذ الماء أو الغبار.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع Liquid FFS LCD وبحجم 6.6 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2460 بكسل.‌

وبحجم 6.6 إنش ، تتوفر بجودة مع دقة بكسل.‌ كما تأتي أيضاً بمعدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 407 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تأتي شاشة الهاتف أيضاً مع درجة سطوع تصل إلي حوالي 650 شمعة ، لتوفير إضاءة كافية للهاتف في وجود أشعة الشمس أو الإضاءة العالية.‌

شمعة ، لتوفير إضاءة كافية للهاتف في وجود أشعة الشمس أو الإضاءة العالية.‌ شاشة الهاتف أيضاً تتوفر بدعم خاصية HDR10 مع الـDolby Vision ، وبالتالي توفر درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌

مع ، وبالتالي توفر درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌ كذلك تتوفر الشاشة مع أعلي معدل تحديث حتي الآن والذي يصل إلي حوالي 144 هيرتز ، مما يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، مما يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ أما عن حماية الشاشة فتوجد طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، للحماية ضد الكسر أو الخدش. أداء الهاتف : ‌هاتف Redmi K50i يأتي مع أحدث إصدار لنظام تشغيل Google الخاص Android 12 .

يأتي مع أحدث إصدار لنظام تشغيل الخاص . بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم شاومي الجديدة والخاصة MIUI 13 .‌

.‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 8100 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر موفرة في الطاقة.‌ يعمل معالج الهاتف بأربعة أنوية تأتي من نوع Cortex-A78 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.85 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.85 جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A55 ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌ كما أن الهاتف متوفر في ثلاثة إصدارات فقط من مساحة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

أيضاً تتوفر رامات الهاتف من نوع LPDDR5 السريع ، مع ذاكرة تخزين داخلية من النوع السريع UFS 3.1 لتوفير السرعة في نقل وقراءة البيانات. كاميرا هاتف Redmi K50i : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة مع دقة بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، وتتوفر تلك بدعم خاصية الـPDAF وأيضاً مع مستشعر من نوع Samsung GW2 .‌

، وتتوفر تلك بدعم خاصية وأيضاً مع مستشعر من نوع .‌ كما توجد أيضاً كاميرا ثانية للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع وجود زاوية تصوير واسعة تصل إلي حوالي 120°.‌

بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، مع وجود زاوية تصوير واسعة تصل إلي حوالي وبالنسبة للكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو Macro Camera بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌ تأتي كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك يتوفر الهاتف بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة FHD أيضاً مع دقة 1080 بكسل مع معدلي التقاط 30/60 إطار في الثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌هاتف Redmi K50i يأتي متوفراً بسماعات خارجية ثنائية تتوفر من نوع Stereo Speakers ، وبالتالي تعطي تجربة صوتية مميزة.‌

يأتي متوفراً بسماعات خارجية ثنائية تتوفر من نوع ، وبالتالي تعطي تجربة صوتية مميزة.‌ كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لكن الهاتف لا يأتي بدعم خاصية الـNFC.‌

كما لا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

إلا أنه يأتي بدعم مستشعر IR BLASTER ، والذي يتيح التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، والذي يتيح التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور.

بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : مقياس الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، التسارع ، والتقارب أيضاً.‌

أيضاً يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5080 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 46 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال 46 دقيقة فقط.‌ كما يأتي مدخل الشحن المتوفر بالهاتف من نوع Type C 2.0 السريع ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

السريع ، بالإضافة إلي دعم خاصية أخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، والفضي أيضاً. سعر هاتف Redmi K50i : ‌325 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 6145 جنية مصري.‌

360 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 6800 جنية مصري. عمر شويل - جدة Redmi K50i إصدار جديد لهواتف شاومي | أهم مميزات وعيوب الهاتف - ثقفني

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