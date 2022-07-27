بالخطوات.. طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال معرف اللاعب عبر قارينا فري فاير 2022

شحن جواهر فرى فاير، بالتأكيد تعلم أهمية وجود الكثير من جواهر فرى فاير فى متجرك فى اللعبة لمساعدتك على خوض حربك والفوز بها أمام الأشرار، من سكنات ومعدات وملابس الشخصيات التي تحتاج إليها لكى تكون مميزاً باللعبة وترتقي إلى مستويات عالية بها، ولكن يعانى الكثير من اللاعبين من عدم توافر المال الكافي من أجل شراء الألماس التي يحتاجونها، لذلك نقدم لكم بعض الطرق المختلفة لشحن جواهر فرى فاير سواء المجانية أو المدفوعة مقابل المال ولكن بأسعار مناسبة تمكنك من شراء الجواهر بسعر رخيص وبشكل رسمي دون التعرض إلى أياً من عمليات النصب التي تملئ مواقع الإنترنت.

طرق شحن جواهر فرى فاير

شحن جواهر فرى فاير عبر مركز غارينا: يتيح مركز غارينا المالك للعبة فرى فاير موقعه الرسمي الذي يمكنك من خلاله شحن الجواهر بأثمان مناسبة، وتستطيع استخدامه من أي مكان من الوطن العربي ويوفر طرق الدفع المناسبة لكل دولة، ومن أجل استخدامه اتبع الأتي:

ادخل على موقع shop2game الرسمي، واختر دولتك من الخيارات المتاحة.

قم بإدخال معرف اللاعب ثم اضغط على تسجيل الدخول.

تنتقل بعدها إلى طرق الدفع المتاحة للاختيار من بينها.

اختر باقات الشحن المتاحة بحسب كمية الجواهر التي تحتاج إليها.

اكمل خطوات الدفع وبعد الانتهاء سوف يتم وصول الجواهر على حسابك مباشرة.

موقع oonoo

يعد موقع oonoo من أشهر المواقع المجانية الموثوقة التي يستخدمها الكثير من اللاعبين لشحن جواهر فرى فاير، حيث يطلب منك الموقع إنهاء بعض المهام ومنها مشاهدة بعض مقاطع الفيديو أو الإعلانات أو تحميل التطبيقات، وعند إتمامها تحصل على مجموعة من النقاط التي يمكنك تحويلها إلى جواهر فرى فاير، من خلال تحويل هذه النقاط إلى رصيد على بطاقة جوجل بلاي، ثم شراء الجواهر من خلالها بالطريقة السابقة عبر قارينا فري فاير.

تطبيق Google Opinion Reward

يمكنك هذا التطبيق من شحن جواهر فرى فاير بطريقة مجانية من خلال الإجابة على بعض استطلاعات الرأي ودعوة الأصدقاء وتحميل بعض التطبيقات ومن ثم تحصل على رصيد فى حساب جوجل بلاى من أجل شحن جواهر فرى فاير.