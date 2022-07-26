طريقة تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 22 تحديث 1.14 تعليق عربي

Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 22 من أفضل ألعاب الفيديو جيم الخاصة بكرة القدم وتعبر من أقدم العاب الفيديو جيم الخاصة بكرة القدم حيث تم الأعلان عنها في عام 1998 وسبقها لعبة فيفا الشهيرة التي ظهرت لأول مرة في عام 1994 ومن الجدير بالذكر أن الظهور الأول للعبة كان مخصص لأجهزة بلاي ستيشن قبل أن يتم تطوير اللغبة بعد ذلك لتشمل جميع منصات الألعاب الإلكترونية ومنذ ظهورها الأول تعمل الشركة المطورة علي إصدار التحديثات بشكل مستمر كان أخرهم تحديث 1.14 الذي تم الإعلان عنه يوم 21 من الشهر الحالي وشمل من التحسينات والاضافات الجديدة من بينها إضافة الغرف الحديد حيث يمكنك الأن إنشاء غرفة مخصصة وإضافة لاعبين اليها لتدخلو في منافسات مغلقة بينكم وبمكن حمايتها برقم سري لمنع دخول إي لاعب أخر اليها والعديد من التحسينات الأخري ونوضح الأن أهم مميزات إي فوتبول بيس 22 وطريقة تحمل اللعبة للموبيلات بمختلف أنظمة التشغيل.

مميزات ومعلومات إي فوتبول بيس 22

اللعبة من الألعاب المجانية حيث لا تحتاج لدفع أي اموال للتحميل.

تتمتع efootball pes 22 بجرافيك ورسومات عالية الجودة.

أيضا المؤثرات الصوتية جيدة جدا وتلاحظ هذا من خلال تشجيع الجماهير والمعلق.

لا تحتاج اللعبة لأجهزة ذات مواصفات عالية فقط رامات 3 جبجا ومعالج رسومات رباعي النواة كافين لتشغيل اللعبة بدون مشاكل.

اللعبة مرخصة رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم Fifa Pro.

كذلك تستطيع اللعب في مختلف البطولات المحلية والدولية.

تعلن اللعبة عن بطولات رسمية للاعبين يمكنك الاشتراك بها وحصد العديد من الجوائز المالية في حالة الوصول لمراحل متقدمة.

طريقة تحميل Efootball pes 22