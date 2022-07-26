طريقة مضمونة جدا لشحن أكثر من 16000 شدة في لعبة ببجي

شحن شدات ببجي في حسابك هو أمر قد يكون حلم للكثير خاصة للشباب الصغار، حيث أن محبي لعبة ببجي ولاعبيها يقومون بشحن الشدات لحساباتهم من أجل إضافة شكل مميز للشخصيات التي يستخدمونها في اللعب، حتى الأسلحة المستخدمة في اللعبة يمكن إضافة لها أشكال مميزة تجلب الأنظار وتجعل الخصم يهاب مهاجمتك في حال كونه ليس محترفا بالطبع، فهذه الأشكال تعطي طابع احترافي ومميز لكل لاعب، وشحن شدات ببجي لم يصبح مشكلة على الإطلاق، حيث يمكنك الآن شحن أي عدد شدات لحسابك بخطوات سهلة وبسيطة وبدون أي عناء.

شحن شدات ببجي 2022

ولشحن حسابك هناك عدة خطوات يجب اتباعها للشحن بطريقة سليمة لتصل إلى حسابك مباشرة وبشكل صحيح ولتتفادى جميع المشاكل التي يتعرض لها البعض نتيجة أخطاء فردية ولهذا يجب اولا الذهاب إلى حسابك في لعبة ببجي ثم نسخ رقم الآيدي الخاص بك، واحتفظ به الآن حيث ستحتاج إليه بعض دقائق بسيطة.

ادخل بعد ذلك إلى موقع MidasBuy ويمكنك البحث عنه في محرك البحث جووجل وذلك لتدخل إليه من المعرف الخاص بدولتك، حيث أن الموقع يدعم جميع اللغات وجميع البلدات وجميع العملات، والدخول إليه من محرك البحث سيجعلك تدخل بشكل مباشر على لغتك وعملة بلدك، ويفضل أن تكتب بجوار الكلمة السابقة كلمة shop وذلك للدخول إلى متجر الشدات بشكل مباشر، ثم اتبع الخطوات التالية.