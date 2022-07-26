نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مضمونة جدا لشحن أكثر من 16000 شدة في لعبة ببجي في المقال التالي
شحن شدات ببجي في حسابك هو أمر قد يكون حلم للكثير خاصة للشباب الصغار، حيث أن محبي لعبة ببجي ولاعبيها يقومون بشحن الشدات لحساباتهم من أجل إضافة شكل مميز للشخصيات التي يستخدمونها في اللعب، حتى الأسلحة المستخدمة في اللعبة يمكن إضافة لها أشكال مميزة تجلب الأنظار وتجعل الخصم يهاب مهاجمتك في حال كونه ليس محترفا بالطبع، فهذه الأشكال تعطي طابع احترافي ومميز لكل لاعب، وشحن شدات ببجي لم يصبح مشكلة على الإطلاق، حيث يمكنك الآن شحن أي عدد شدات لحسابك بخطوات سهلة وبسيطة وبدون أي عناء.
شحن شدات ببجي 2022
ولشحن حسابك هناك عدة خطوات يجب اتباعها للشحن بطريقة سليمة لتصل إلى حسابك مباشرة وبشكل صحيح ولتتفادى جميع المشاكل التي يتعرض لها البعض نتيجة أخطاء فردية ولهذا يجب اولا الذهاب إلى حسابك في لعبة ببجي ثم نسخ رقم الآيدي الخاص بك، واحتفظ به الآن حيث ستحتاج إليه بعض دقائق بسيطة.
ادخل بعد ذلك إلى موقع MidasBuy ويمكنك البحث عنه في محرك البحث جووجل وذلك لتدخل إليه من المعرف الخاص بدولتك، حيث أن الموقع يدعم جميع اللغات وجميع البلدات وجميع العملات، والدخول إليه من محرك البحث سيجعلك تدخل بشكل مباشر على لغتك وعملة بلدك، ويفضل أن تكتب بجوار الكلمة السابقة كلمة shop وذلك للدخول إلى متجر الشدات بشكل مباشر، ثم اتبع الخطوات التالية.
- أولا يجب عليك تسجيل حساب في الموقع.
- ثم اختر عدد الشدات الذي تريد شحنه حيث يمكنك البدء من 60 شدة وحتى 16000 شدة.
- ملاحظة هامة يجب أن تعلمها أن الموقع يمنحك نقاط إضافية عند استخدام وسيلة دفع بنكية.
- أدخل رقم الآيدي الخاص بك في الخانة المخصصة له، مع العلم أنه سيظهر لك اسمك في لعبة ببجي بعد تأكيد رقم حسابك، وهذه خطوة مهمة لتتأكد أنك تسير على الخطوات السليمة.
- بعد ذلك عليك اختيار وسيلة الدفع التي تفضلها حيث يوفر الموقع عدة طرق دفع بحسب البلد التي تتبعها، فإما الوسيلة الاعتيادية وهي من خلال البطاقة البنكية الخاصة بك، او من خلال خدمة فوري بالنسبة للمصريين، ويمكن الدفع أيضا من خلال رصيد الموبايل وذلك بحسب الشبكة التي تستخدمها.
- بعد إتمام الخطوات سيصل الرصيد إلى حسابك بشكل مباشر.
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