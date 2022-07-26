نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية مميزات ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max في المقال التالي
سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، يبحث العديد من الأشخاص محبي جوال الآيفون بالصورة الكلية عن أحسن المواصفات والمميزات المقدمة في جهاز آيفون 14 برو ماكس الذي يعتبر من ضمن أحدث الإصدارات التي تخص هاتف الآيفون المطلق من خلال شركة آبل الأمريكية، فهو يعتبر من أحسن الهواتف الذكية التي تقدم في سلسل هواتف آبل عام 2022، ويحمل الكثير من المواصفات والمميزات فهو يعد أعلى نسخة صدرت للآيفون بجهة السعر والأدوات والمميزات وغيره.
مميزات ومواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس
هناك العديد من المواصفات والمميزات التي تتواجد في جوال آيفون 14 برو ماكس، ومن ضمن تلك المميزات والمواصفات هي كالتالي:
- حجم الشاشة التي تخص هاتف آيفون 14 برو ماكس هي 6.7 بوصة مع العدل التحديث حوالي 120 هرتز.
- ذاكرة الهاتف تكون 6 رام.
- يتواجد الزجاج المصنوع من السيراميك في الشاشة فهو يعمل على مقاومة الخدش.
- سعة البطارية تكون حوالي 4500 مللي أمبير.
- الجوال يكون متاح بالكثير من السعات المتنوعة لدى الذاكرة الداخلية، حيث أن بدايتها تكون من 128 جيجا بايت، 256 جيجابايت أو 512 جيجا بايت، 1 تيرا بايت.
- سرعة شحن هاتف آيفون 14 برو ماكس يمكن وصولها إلى 20 واط، حيث من الممكن أن يتم شحن الهاتف بالشكل الكلي خلال أربعون دقيقة.
- يكون الجوال داعم للكثير من الشبكات التي تكون من الجيل الثاني والثالث والرابع وأيضًا الخامس.
- يكون الهاتف مزود بالطبقة التي لها دورًا في مقاومة الأتربة والزيوت وأيضًا البصمات.
- ينبض في الجوال المعالج القوي السداسي النواة 4 نانو متر.
- يتواجد الكثير من الألوان في هاتف آيفون 14 برو ماكس، ومنها الفضي والأزرق والرمادي او الذهبي.
- نظام التشغيل لدى الهاتف يكون iOS v15.
سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس
يكون المتوقع أن يتم صدور جوال آيفون 14 برو ماكس بتلك الأسعار المبدئية وهي كالتالي:
- سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في جمهورية مصر العربي للنسخة بحجم 256 جيجا بايت هو 24 ألف جنيه مصري، والنسخة التي يكون حجمها 512 جيجا بايت سعرها يكون 28 ألف جنيه مصري.
- يكون سعر الجوال في المملكة العربية السعودية للنسخة حجم 256 جيجا بايت تكون 5100، ولكن النسخة التي تكون بحجم 512 جيجا بايت بسعر 5700 ريال سعودي.
- سعر الجوال في الولايات المتحدة للنسخة بحجم 256 جيجا بايت هي 1099 دولار أمريكي، أما النسخة 512 جيجا بايت تكون بسعر 1200 دولار أمريكي ولكن النسخة بحجم 1 تيرا بايت تكون بسعر 1400 دولار أمريكي.
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