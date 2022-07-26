نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطور أيفون 14 برو max … تعرف على كل ما يحض أيفون 14 Pro Max في المقال التالي

تعرف على كل ما يحض أيفون 14 Pro Max ،تم الإعلان عن نزول أيفون 14 برو max في الفترة المقبلة، الذي يقدم بنسخة رسمية من شركة آبل الأمريكية، تم تصميم أيفون 14 برو max بمواصفات عملاقة تجذب العملاء حول العالم كعادة شركة آبل في تقديم منتجات تنافسية عالميا، ونستعرض معكم أهم المعلومات عن مواصفات وأسعار أيفون 14 برو max. تعرف على كل ما يحض أيفون 14 Pro Max مواصفات أيفون 14 برو max صنع أيفون 14 برو max من الزجاج المقوى وتم تزويده بإطار مصنوع من الألومنيوم يعمل على حمايته.

يبلغ وزن هاتف أيفون 14 برو max نحو 226 جرام.

أيفون 14 برو max يدعم التقنيات الحديثة لكل الأجيال الحديثة الثالث والرابع والخامس.

نوع المعالج: Apple A16.

قوة البطارية: 3420 مللي أمبير.

الكاميرا تعمل بنظام الإعداد الثلاثي الخلفي.

مساحة شاشة أيفون 14 برو max تبلغ 6.7 بوصة.

تقدر دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية لهاتف أيفون 14 برو max بنحو 45 ميجا بكسل.

كاميرا التصوير عالية الجودة وتعمل بتقنية 8k.

لا يحتوي أيفون 14 برو max على حواف جانبية.

يدعم البلوتوث والواي فاي.

مساحة أيفون 14 برو max

تبلغ سعة هاتف أيفون 14 برو max نحو 2 تيرا بايت.

السعة الداخلية له 128 جيجا بايت بينما تبلغ سعة الرامات بالهاتف 8 جيجا. موعد نزول أيفون 14 برو max للأسواق أيفون 14 برو max سوف يتم طرحه في الأسواق العالمية بحلول شهر سبتمبر للعام الحالي.

كما سيتم الإعلان عن ساعة ابل الجديدة في نفس التوقيت،

أما الإصدار الأحدث سيتوفر بالأسواق بحلول فبراير 2023 للعام المقبل. أبعاد أيفون 14 برو max الطول : 163.1 ملم، العرض : 74.2 ملم، السمك : 7.8 ملم.

الوزن 196 جرام. أسعار أيفون 14 برو max يبدأ سعر هاتف أيفون 14 برو max من 1500 دولار أمريكي عالميا.

بحيث يكون سعره في الإمارات بقيمة 4700 درهم.

وفي المملكة العربية السعودية يباع بسعر 5000 ريال سعودي.

ويبلغ سعر أيفون 14 برو max في مصر 27500 جنيه مصري.

وهذه الأسعار غير شاملة للضريبة المضافة. أما الإصدارات الأسبق لهاتف أيفون 14 برو max مثل i phone 14

سيتم طرحه بسعر 1100 دولار أمريكي.

بينما يبلغ سعر هاتف i phone 14 pro

نحو 1250 دولا أمريكي. عمر شويل - جدة أسطور أيفون 14 برو max ... تعرف على كل ما يحض أيفون 14 Pro Max - ثقفني

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