نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس ومميزاته مقارنة بالموديلات السابقة في المقال التالي

سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس، يبحث الكثير من الأشخاص عن هاتف ايفون البرو ماكس حيث تقوم شركة ابل من كل عام بعمل التحديثات والإصدارات غير المتوقعة لجذب المشتري حيث قامت الكثير من الشركات الأمريكية التابعة لأيفون بأن هاتف ١٤ برو ماكس شهد الكثير من التطورات الحديثة وسوف نعرض خلال هذا المقال اهم مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس واسعاره المتوقعة. كيفية شحن جواهر فرى فاير المجانية والطريقة الخاصة بالموقع الرسمي مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس يتصف هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بالعديد من المواصفات وسوف نتناول أهمها خلال النقاط التالية يتميز هذا الهاتف بحجم شاشة حوالي ٦.٧ بوصة ويعتبر هذا الحجم مناسب جدًا لشركة ابل. يصل وزن هاتف ايفون حوالي ١٩٦ جرام. كما تصل الدقة لهاتف ايفون حوالي ٢٧٧٨×١٢٨٤. كما تتنوع الوان هاتف ايفون ما ببن الأزرق والأبيض والأسود. كما يعتبر هذا الهاتف مقاوم للخدش. كما يصل المعالج إلى حوالي ١٦ امبير. كما تصل سعة البطارية إلى حوالي ٣٤٢٠. كما تتراوح الذاكرة الداخلية لهاتف ١٤ برو ماكس إلى ١٢٨ و٢٥٦ و٥١٢ حسب الفئة السعرية. كما يتميز هذا الهاتف بخاصية الشحن السريع. كما يدعم هذا الهاتف خاصية وجود شريحتين. كما يتميز هذا الهاتف بخاصية مكبر الصوت. كما يدعم هاتف ١٤ برو ماكس خاصية مانع للضوضاء. والعلامة التجارية لهذا الهاتف الخارق هو شركة apple. ولكن لا يدعم هذا الهاتف خاصية راديو اف ام. أسعار هاتف ١٤ برو ماكس تتراوح اسعار هاتف برو ماكس لتصل إلى ٣٨٢٠٠ إلى ٣٨٥٠٠ جنيه مصري ويعتبر هذا السعر مناسب لمواصفات تلك الهاتف المحمول.

كما يصل سعره عالميًا حوالي ١٣٥٠دولار.

كما يصل سعر هذا الهاتف في الأمارات إلى حوالي ٥٩٩٠ درهم.

كما ذكرت شركة apple أن التحديثات والإصدارات مازالت في تقدم مستمر لعام ٢٠٢٢. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس ومميزاته مقارنة بالموديلات السابقة - ثقفني

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