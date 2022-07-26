نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile عبر Id من الموقع الرسمي للحصول على 50 ألف شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي، يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي في جميع أنحاء الوطن العربي عن الطريقة المخصصة التي يمكن من خلالها شحن شدات بطريقة سريعة، لذلك قد تزايد البحث بشكل كبير على جميع محركات البحث الشهيرة عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي.

ويمكن للاعبين عند شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي للعبة الحصول على العديد من الهدايا خاصة سلاح M4 الشهير، وسلاح Akm وغيرها من الاسلحة والأزياء المميزة التي تحصل عليها بشكل مجاني تمامًا بعد شحن الشدات عبر الموقع الرسمي للعبة، ويقوم ا للموةقع أيضًا بإعطاء هدايا على نفس اولايميل من شدات اخرى إذا قمت بشحن عدد محدد من الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي

بعد البحث الشديد عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي يمكن الان لجميع محبي ولاعبي لعبة ببجي موبايل القيام بشحن شدات بطريقة آمنة تمامًا، وذلك لان الشحن يكون عبر الموقع الرسمي وليس من خلال أي موقع آخر غير رسمي ، وذلك بعد تعرض الكثير من اللاعبين لسرقة حسابهم بسبب شحنهم لشدات عبر مواقع غير رسمية أو مواقع غير معروفة، لكن مؤخرًا قد اعلنت ادارة لعبة ببجي أن موقع midasbuy هو الموقع الوحيد الرسمي لهم والذي يمكن من خلاله شحن شدات دون هكر وبطريقة آمنة.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل

أولًا قم بالدخول إلى موقع midasbuy الرسمي الخاص بلعبة ببجي لشحن الشدات.

بعد الدخول إلى الموقع قم بتسجيل الدخول به او انشاء حساب جديد.

قم بالنقر على كلمة “شراء” ضمن جميع الخدمات المتاحة أمامك في الموقع.

ثم قم بإدخال معرف اللاعب او كما يطلق عليه الاي دي الخاص باللاعب.

قم بتحديد الدولة الخاصة بك.

قم بالضغط على طريقة الدفع واختر طريقة الدفع المناسبة لك.

اضغط متابعة بعد تسجيل رقم الهاتف.

سيصدر لك كود على رقم الهاتف في رسالة نصية.

قم بإدخاله في خانة “ادخل كود التحقق”

وهكذا تكون قمت بشراء شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي.

ما هي أهمية شدات ببجي موبايل

يتسأل الكثيرون عن أهمية شدات ببجي وما هي الفائدة التي تعود على اللاعبين من شحن الشدات، وتكمن الإجابة عن ذلك بكل سهولة في كون شدات ببجي موبايل تمكن اللاعبين من الوصول إلى مرحلة الاحتراف وذلك من خلال شراء أسلحة متطورة برسوم مميزة، بالإضافة إلى أن الشدات تمكن اللاعبين من شراء ملابس المواسم الجديدة بالإضافة إلى المركبات.

يذكر أنه بعد اتباع جميع الخطوات السابقة بنجاح يكون بإمكانك الحصول على العديد من النقاط الخاصة بلعبة ببجي واستخدامها في شحن عدد لا مثيل له من الشدات، كما يمكنك استخدام هذا في شراء الملابس والأسلحة والمعدات، ويجب تحديد الدولة التي من خلالها سيتم شراء شدات ببجي حيث تختلف أسعار الشحن من دولة إلى أخري.

منافسات ببجي للمحترفين

تطلق لعبة ببجي بين الحين والأخر منافسات قوية لمحترفي لعبة ببجي حيث يتنافس اللاعبين في الوطن العربي والشرق الأوسط في تلك المنافسات القوية للفوز بالمباريات، لذا تعد شدات ببجي من أكثر الموضوعات التي تهم هؤلاء اللاعبين لانها تساعدهم على شراء ما ما يلزمهم من معدات وأسلحة للفوز بتلك المنافسات.

ويشارك في تلك المنافسات التي تطلقها لعبة ببجي بين الحين والأخر أفضل اللاعبين المحترفين للعبة في الوطن العربي سواء من العراق أو من مصر أو من المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول العربية، لذا يعد شحن شدات ببجي من أهم وسائل الفوز في المباريات والدخول في تلك المنافسات القوية حيث تساعدهم على سرعة المنافسة والفوز بالمباريات.

تأمين الحساب عند الشحن

يجب على اللاعبين التأكد من تأمين حساب ببجي موبايل عند الشحن وذلك لمنع الحساب من التعرض للاختراق وذلك بإتباع العديد من الخطوات ومنها ربط الحساب بإيميل أو حساب تويتر أوو فيس بوك موثوق، كما يجب اختيار كلمة مرور قوية، وأخيرا اختيار وسيلة دفع مناسبة واستقبال رسالة على الجوال تأكد عملية الشحن.

كما يجب على اللاعبين المحترفين المشاركة في منافسات وتحديات ببجي التي تطلقها بين الحين والأخر وذلك لتحديد أقوى اللاعبين المشاركين في تلك المنافسات القوية، لذا تعد شدات ببحي موبايل 2022 من أهم الأمور التي يحتاجها اللاعبين للمنافسات في تلك المباريات القوية حيث تمنحهم شكل أسطوري وأسلحة مميزة جدا عن باقي اللاعبين المشاركين في اللعبة.

ومن خلال الشرح السابق يتضح أن هناك العديد من الأمور التي يجب على اللاعبين القيام بها عند القيام بشحن شدات ببجي موبايل 2022 ومن أهمها :

الشحن من الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي موبايل

اختيار كلمة مرور قوية للحساب

عدم الإفصاح بمعلومات الحساب لأي شخص

كما يجب استقبال رسالة نصية تؤكد عملية شحن شدات ببجي

وأخيرا عدم حفظ بيانات الدفع الخاصة بلعبة ببجي سواءعلى الهاتف أو الكمبيوتر

تحديث ببجي الجديد 2.1

أطلقنت لعبة ببجي مؤخرًا تحديث جديد يحمل رقم 2.1 ويعد التحديث الجديد الأشهر منذ انطلاق اللعبة عام 2017 خاصة وأنه يحمل العديد من التغييرات الغير مسبوقة وعلى رأسها تعديل الخرائط وإضافة مود سبايدر مان الشهير الرجل العنكبوت مما يمنح اللاعبين فرصة كبيرة للقتال على أسطح المنازل والكباري في سابقة عير معهودة في لعبة ببجي لذا يبحث الكثيرون عن شحن شدات ببجي للاستمتاع بالتحديث الجديد.

ومن خلال التحديث الأخير للعبة ببجي يسعى الكثير من اللاعبين للحصول على شدات ببجي لشراء كل ما يلزمهم من معدات وأسلحة وملابس وغيرها مما يمنح اللاعب فرصة عظيمة للفوز بمنافسات ببجي حيث تمنحه الشدات فرصة للحصول على ما يريد والظهور بشكل مميز خاصة مع صعوبة المنافسات بعد التحديث الأخير والذي يعرف باسم سبايدر مان.

يعد تحديث ببجي الاخير هو أهم تحديثات لعبة ببجي القتالية لذا يقوم اللاعبين بشحن شدات ببجي للفوز بالمباريات في التحديث الجديد خاصة مع انطلاق موسم جديد من اللعبة أيضا ا يجعل اللاعبين يحرصون على الظهور بملابس وأسلحة ومعدات الموسم الجديد لذا يجب على اللاعبين الحرص على شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي.

من الجدير بالذكر ان شدات ببجي هي العملة التي أطلقتها لعبة ببجي حتي يتمكن اللاعبين من الحصول على كل ما يرغبون في شرائه من كل ما يلزم اللعبة حيث تمنح اللعبة بعض الأمور المجانية من أسلحة ومعدات وملابس وسيارات، لكن أسضا يحتاج اللاعبين لشحن شدات ببجي من أجل الحصول على معدات أخري مدفوعة وذلك من خلال شدات ببجي موبايل 2022.

بعد الانتهاء من شحن الشدات يحب على اللاعبين القيام بتأمين حسابهم بشكل سليم ويأتي ذلك بالعديد من الطرق ومن أهمها عدم حفظ بيانات الدفع الخاصة باللاعب على موقع الشحن حتى لا يتم الشحن بدون الرجوع إلى اللاعب ولتأكيد عدم استخدام تلك المعلومات بشكل تلقائي لذا يجب استقبال رسالة نصية تؤكد علمية شحن الشدات في كل عملية شحن داخل متجر لعبة ببجي.

من خلال الشرح السابق لموضوع شحن شدات ببجي والذي يهم الكثير من اللاعبين حول العالم وبالأخص في العالم العربي يجب أن نوضح أن شركة ببجي تطرح أسلحة وملابس ومعدات وسيارات بشكل مجاني ولكن بالشكل التقليدي الموجود في اللعبة، أما إذا أراد اللاعب أن يحصل على تلك الأمور بشكل أسرع ومميز فإنه ينبغي عليه أن يقوم بشحن شدات ببجي موبايل.

مود ببجي الجديد

أعلنت لعبة ببجي عن طرح مود جديد بعد انتهاء مود سبايدر مان يحمل اسم القنبلة المفيرسة ومن خلال هذا المود يقوم اللاعب بإطلاق قنبلة تتحول إلى كرة تهاجم اللاعبيين المنافسين مما يمنح اللاعب فرصة لقتال هؤلاء اللاعبين خاصة إن كان بمفرده مما يعطي اللعبة مزيد من المتعة والإثارة لذا يبحث اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي.

ما هو سعر شحن شدات ببجي؟

أما عن الأسعار الخاصة بشحن شدات ببجي ستجدها مختلفة بين الدول، وسنقوم يعرضها لكم بالجنيه المصري خلال الآتي:-

63 شدة يمكنك شرائها بسعر 10,6 جنيه

198 شدة سعرهم حوالي 48 جنيه.

690 شده يتم بيعهم بسعر 160 جنيه.

1995 شدة سعرهم يكون 400 جنيه.

4000 شدة شرائهم يُكلفك نحو 805 جنيه.

8400 شد. سعرهم يكون 1610 جنيه.

من خلال التحديث الأخير الذي أطلقته لعبة ببجي موبايل يستطيع اللاعبين المنافسة على الجزيرة وحساب عدد مرات القتل وبعدها النزول على خريطة القتال لاستكمال المنافسة داخلها، كما يساعد برج الاستدعاء اللاعبين من أجل القتال مرة ثانية ومساعدة الفريق من أجل الفوز بكل سهولة لذا يسعى اللاعبين إلى شحن شدات ببجي موبايل.

تحديث ببجي الجديد 2022

شهدت لعبة ببجي مؤخرًأ إطلاق تحديث جديد لعام 2022 شمل إضافة العديد من المزايا خاصة مع إضافة مود المعبد مما جعل الكثير من اللاعبين يبحثون عن الطرق الشرعية لشحن شدات ببجي لكي يتمكنوا من شراء الملابس والأسلحة الخاصة بالموسم الجديد، كما شمل التحديث الجديد للعبة ببجي إضافة العديد من الخرائط المميزة.

يذكر أن شدات ببجي موبايل تجعل فرصتك في الفوز بالعديد من الجوائز أكثر وأكثر، ويمكنك أيضاً شحن هذه الشدات من خلال التسجيل في الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي، وبعد ذلك قم بمشاهدة مجموعة من مقاطع الفيديو الموجودة على الموقع ذاته، وهذا يجعلك تحصل على مجموعة من النقاط وذلك كنتيجة لقيامك بمشاهدة هذه الفيديوهات، وبعد ذلك يتم استبدال هذه النقاط بشدات.

وتعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية حيث وجدت إقبالاً كبيرًا بين الشباب في الوطن العربي، خاصة مع المميزات التي طرحتها الشركة المطورة للعبة ببجي، وتعتبر شدات ببجي موبايل هي الوسيلة الأسرع لاحتراف اللعبة والحصول على مميزات يصعب الحصول عليها بدونها، خاصة الملابس والمركبات المميزة.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه ينبغي تحديث ببجي على نسخة 2.1 لأن من خلالها سيكون اللاعبين على موعد مع الخرائط الجديدة التي أطلقتها لعبة ببجي مؤخرا لذا ستكون شدات ببجي موبايل متاحة للشراء في السيزون الجديد لذا يجب على جميع اللاعبين تحديث خرائط ببجي الجديدة 2022 حتى يتمتعوا بجميع مزايا ببجي بعد التحديث الجديد.

يذكر أن شدات ببجي موبايل هي العملة التي يمكن من خلالها شراء كل ما يلزم اللاعبين من معدات وأسلحة وملابس جديدة خاصة بعد أن قامت الشركة المطورة للعبة ببجي بإطلاق تحديث منذ أيام قليلة شمل العديد من المزايا خاصة في الخرائط ورويال بلاس وإضافة المزيد من القوة للأسلحة وطرح ملابس متنوعة.

ويعد مود الفراعنة الجديد من أهم الموضوعات التي تشغال بال اللاعبين في تلك الآونة خاصة وأنه يشمل وجود معابد طائرة يتنافس فيها اللاعبين داخل تلك المعابد مما يضفي على المنافسة ذلك صراع كبير من أجل الفوز وتحتوي أيضا على الكثير من الهدايا لذا يعد تحديث السر العتيق من أهم التحديثات التي أطلقتها لعبة ببجي في الآونة الأخيرة.

يجب على اللاعبين عند القيام بشحن شدات ببجي التأكد من اختيار وسيلة دفع مناسبة وأمنة حتى لا يتعرض الحساب للحظر، كما يجب على اللاعبين اختيار كلمة مرور قوية عند الشحن والأهم من كل هذا عدم حفظ بيانات الدفع على موقع الشحن بعد الانتهاء من شحن شدات ببجي وذلك لمنع استخدام تلك البيانات بدون الرجوع للاعب، كما يجب استقبال كود تأكيد عن كل عملية شحن.