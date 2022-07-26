نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات بسيطة طرق لشحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 من الموقع الرسمي في المقال التالي
من المعروف عن لعبة ببجي أنها من الألعاب القائمة على التشويق والمغامرة والقتال في ساحات المعركة والمنافسة بين اللاعبين للحصول على أكبر المكاسب، ولهذا السبب يبحث كثير من مستخدمي اللعبة عن طرق سهلة ومضمونة لشحن شدات ببجي UC، حيث يمكن شحن الشدات عن طريق تطبيقات مدفوعة وهناك طرق مجانية للشحن، ولكن يجب تحرى الدقة جيداً عند اتباع خطوات الشحن حتى لا يتعرض الحساب للاختراق فهناك بعض طرق الشحن الوهمية التي ينخدع بها لاعبي هذه اللعبة وتعرضهم لفقدان حسابهم في اللعبة أو خسارة مستواهم وفي بعض الأحيان يتم خسارة الأموال مقابل الشحن أيضاً.
شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي
بكل سهولة يمكن الآن شحن شدات ببجي موبايل عن طريق رابط موقع ببجي الرسمي، فمن خلال هذا الرابط يمكن الحصول على عدد كبير من شدات ببجي بخطوات متتالية سهلة، كما يلي:
- أولاً يجب الدخول على الرابط الرسمي الخاص بشحن الشدات وهو: midasbuy.com.
- بعد ذلك يدخل اللاعب معرف اللعبة الخاص به (id).
- ثم تحديد الوسيلة المناسبة لدفع مقابل الشدات.
- بعد ذلك يتم الضغط على رمز البلد التي يتبع اللاعب لها.
- ثم تحديد كمية الشدات التي يرغب اللاعب فيها والضغط على موافق.
موقع أكواد ببجي Midas buy
يبحث كثير من لاعبي لعبة ببجي عن الموقع الخاص بأكواد شحن شدات ببجي بصورة مجانية دون كذب، فيمكن الدخول على موقع لعبة ببجي الرسمي وهو Midas buy ويساعد هذا الموقع اللاعب في استرداد الهدايا وحماية حسابه الشخصي في اللعبة، بالخطوات التالية:
- في البداية يقوم اللاعب من خلال موقع اللعبة الرسمي إدخال رقم الآي دي الخاص باللاعب وملء البيانات الشخصية.
- بعد ذلك تم إدخال الكود الذي يحتاج اللاعب إليه (كود سكنات، كود رقصات) أو أي كود آخر.
- ثم يدخل اللاعب كود التحقق حتى تتأكد اللعبة من أن الشخص المستخدم إنسان وليس روبوت.
- في النهاية يجب التأكد من إدخال كافة البيانات الشخصية بشكل تام والضغط على زر استمرار ليتم الشحن.
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