نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 وموعد نزول GTA 6 المتوقع ROCKSTAR GAME في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 ، أعلنت روكستار جيم منذ فترة قصيرة عن أحدث إصدارتها لعبة GTA 6. وذلك بعد النجاح الساحق لكلا النسخ السابقة وأشهرها جراند ثفت أوتو 5 وجاتا سان أندرياس وجراند ثفت أوتو فايس سيتي. حيث متوقع تنزيل لعبة GTA 6 على أجهزة البلاي ستيشن 5 وأجهزة Xbox sries X/S فقط. وليس هناك نسخ للكمبيوتر أو الهواتف ولكن هناك أخبار بأن ستكون اللعبة متاحة على باقي الاجهزة بعد تجربتها على بلاي ستيشن واكس بوكس. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية التحميل وموعد نزول GTA 6 المتوقع. وذلك من خلال موقعكم المتميز (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6

تحميل لعبة GTA 6 على الأجهزة الذي تم ذكرها سيكون بشكل رسمي عن طريق روكستار جيم بدون برامج أو مواقع تقوم بتعديل اللعبة ثم يتم تنزيلها. واليكم الخطوات الرسمية التالية لطريقة التحميل في حالة نزولها في الموعد المتوقع.

يجب أولا الاتصال من الكمبيوتر بشبكة الانترنت.

ثم البحث من خلال متصفح جوجل عن موقع ROCK STAR GAME.

بعد ذلك يمكن تسجيل الدخول على الموقع بالبريد الإلكتروني.

ومن خلال مربع بحث روكستار نبحث عن تنزيل Grand Theft Auto 6 .

. سوف يتم ظهور إصدارين الأول مخصص للبلاي ستيشن والأخر مخصص لأجهزة إكس بوكس.

نقوم بخيار إحدى الإصدارات ودفع قيمة اللعبة وحتى الآن لم تفصح روكستار عن قيمتها على الموقع.

بعد عملية الدفع سيتم إتاحة تحميل لعبة GTA 6 وسوف يتم نزولها على الكمبيوتر في وقت طويل حيث أن اللعبة ستكون حجمها كبير. نظرا للجرافيك الحديث الذي يتم تشغيل اللعبة عليه.

وسوف يتم نزولها على الكمبيوتر في وقت طويل حيث أن اللعبة ستكون حجمها كبير. نظرا للجرافيك الحديث الذي يتم تشغيل اللعبة عليه. بعد نزول اللعبة على الكمبيوتر نقوم بتوصيل البلاي ستيشن أو الإكس بوكس ونقل جميع ملفات اللعبة للأجهزة ثم تثبيتها على كلا الجهازين. ويجب ملاحظة أن هذه الملفات لا يمكن تشغيلها على الكمبيوتر. حيث أن الكمبيوتر مجرد أداة تحميل فقط ونقل للأجهزة الأخرى.

كما يمكن أيضا شراء اللعبة من روكستار بدون تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 ولكن سوف تقوم روكستار بشحن ملفات اللعبة حتى منزلك.

موعد نزول GTA 6 على البلاي ستيشن والإكس بوكس

كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 من المقرر أن يتم تنزيلها رسميا من روكستار منذ عام سابق. ولكن حتى الآن اللعبة تحت التطوير من قبل مطوري روكستار. وذكرت العديد من المصادر داخل روكستار بأن اللعبة الآن في مرحلة التطوير الأخيرة. كما سيتم تجربة وتنزيل Grand Theft Auto 6 داخل مقر الشركة ومتوقع نزول النسخة التجريبية في الربع الأخير من العام الجاري. بينما رسميا سيتم نزول اللعبة بالكامل في أوائل العام المقبل 2023 ويجب ملاحظة أن هذه توقعات وليس خبر رسمي ولكن من المؤكد بأن اللعبة في مرحلة متقدمة جدا وسيتم تنزيلها قريبا.

تسريبات حول لعبة Grand Theft Auto 6

ليس فقط المهم كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 بل أيضا أحداث اللعبة التي ينتظرها عشاق ألعاب الفيديو حول العالم. حيث هناك تسريبات شبه مؤكدة عن أحداث اللعبة التي ستنطلق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في زمن قديم تحديدا في ثمانينات القرن الماضي. كما ستكون في دور البطولة أنثى كغير عادة روكستار التي اعتمدت دور البطولة في الإصدارات السابقة على رجال فقط. ولكن لعبة GTA 6 ستكون بطولتها أنثى ومتوقع معها رجل. وذلك لجلب النساء لتشغيل اللعبة أيضا بدلا من رجال فقط حول العالم. حيث أكد المدير التنفيذي Viral Junkie لروك ستار معلومات حول بطلين اللعبة وذلك سيظهر بعد تنزيل لعبة GTA 6 مباشرة ولعبها.

وبهذه المعلومات نكون وصلنا لنهاية كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 وموعد نزولها المتوقع على الموقع الرسمي. نتمنى لكم قضاء وقت ممتع كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.