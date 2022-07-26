نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة من واتساب تحافظ على خصوصية المستخدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزة جديدة من واتساب .الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب للتواصل الاحتماعي ينزعجون بسبب خاصية آخر ظهور التي قد تجعلهم مجبرين على التواصل أو الرد على رسائل غير مرغوب فيها بسبب ظهورهم كمتاحين أو أونلاين وهذا ما جعل التطبيق منفر للبعض فالكثير من المستخدمين يرغبون في ميزة تجعلهم ينظرون ويقرأون الرسائل من بعيد دون أن تفضحهم العلامة الخضراء متاح الآن أو متصل الآن أو حتى آخر ظهور منذ 3 دقائق لذلك تعمل الشركة المسؤولة عن تطبيق واتس آب في الوقت الحالي على حل مشاكل المستخدمين وكذلك إصدار ميزات جديدة تجعل من عوائق استخدام التطبيق غير موجودة فقد سرب موقع WABetaInfo الذي يختص بتسريبات التطبيقات أنه في الطريق إلينا ميزة سحرية لـ واتساب.

ميزة جديدة من واتساب

ووفق الموقع فإن كل مشكلات المستخدمين التي ظهرت في الأون لاين تختفي بهذه الميزة الجديدة.

والتي أطلق عليها وضع التخفي أو Stealth Mode وهي تتيح لك النظر من الأعلى على واتس آب .

وكذلك التصفح به دون أن تفضحك علامة متصل الآن ففي الوقت الذي نكتب به هذه المقالة لن تستطيع إخفاء حقيقة أنك موجود ومتصل على الإنترنت.

لكن يمكنك إخفاء آخر ظهور كما يلجأ إليها البعض وقد أبلغ الموقع الخاص بواتس آب عن الميزة الجديدة القادمة.

فأكدوا أنها ظهرت لأول مرة في نسخة بيتا التجريبية لواتس آب لاختبار المميزات والقدرات الجديدة للتحديث .

وسيكون مكان الميزة الجديدة على واتساب في الإعدادت أو Settings وبعدها تدخل على الخصوصية أو .Privacy .

ثم آخر ظهور على الإنترنت Online.

وقال موقع التسريبات الشهير أن طلب المستخدمين لميزة التخفي هو ما جعل الشركة المالكة لتطبيق واتس آب إلى الانسياق وراء مستخدميها رغبة في تلبية طلباتهم حتى لا يحدث عزوف عن التطبيق من قبل مستخدمي وسائل التواصل المختلفة .

موعد طرح ميزة التخفي في واتس آب

وعن موعد طرح ميزة التخفي فقد أكد موقع التسريبات WABetaInfo أنه لا يوجد وقت محدد قد وصل إليهم سيتم طرح الميزة الجديدة خلاله لكن الأمر قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر من أجل أن تكون في آخر التحديث أو الإصدارات الجديدة.