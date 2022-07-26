نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر اوبو رينو 8 هاتف OPP Reno 8 أقوي جهاز يستحمل السفر والشغل في المقال التالي
يعد هاتف ابو رينو 8 من الهواتف التي إصدارها حديثا للشركة OPPO حيث يعد هذا الهاتف من أكثر الهواتف التي يتم طلبها حاليا في الأسواق، حيث يدعم الهاتف خصية LE وخصية A2DE، كما أنه البلوتوث المخصص للهاتف من جيل الأصدر الخامس، ويتمتع الموبايل بشكل رائع وانسيابي وغيرها من الموصفات المميزة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الخصائص لهواتف oppo Reno 8 وأسعار ضرحه بالأسواق.
شبح الهواتف يشعل مواقع التواصل سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس المتوقعة
أسعار هاتف OPPO Reno 8 الجديد
يتساءل معظم الأشخاص الذين يرغبون في شراء هذا الهاتف في التعرف على سعر الهاتف بالأسواق، ولذلك أسعار هواتف أوبو رينو 8 موضحة كالتالي.
- سعر النسخة ذات المساحة 128 جيجا وذاكرة 8 جيجا 9200 جنية في السوق المصري.
- أما عن النسخة ذات المساحة 256 جيجا وذكراه 8 جيجا رام فيبلغ سعره حوالي 10550 جنية داخل السوق المصري.
- أما عن سعر هاتف أوبوا رينو 8 داخل المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 1760 ريال سعودي.
موصفات هواتف اوبو رينو 8
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أسعار هذا الهاتف إليكم أهم الموصفات التي تميزه عن غيرة من الهواتف المطروحة في الأسواق لنفس الفئة السعرية.
- يعمل هذا الهاتف عن طريق الشاحن السريع كما أنه يتميز ببطارية قوية تعمل لعدد ساعات عمل طويلة.
- يتميز الهاتف أيضا بصفة البصمة السريعة، حيث توجد البصمة من الامام على شاشة الهاتف.
- كما أنه يتمتع بمعالج قوي قادر على تشغيل أهم الالعاب القتالية، مثل ببجي موبايل بكفاءة عالية.
كما أنه يأتي الهاتف محمل بأحدث نظام تشغيل للأندوريد، مما يجعل الهاتف يعمل بكفاءة وسرعة عالية.
- وبالنسبة إلى مواصفات اوبو رينو ٨ كما أنه تتمتع شاشة الهاتف برؤية وكفاءة عالية حيث تتيح لك مشاهدة أفضل الفيديوهات الممتعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر اوبو رينو 8 هاتف OPP Reno 8 أقوي جهاز يستحمل السفر والشغل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.