مواصفات وسعر اوبو رينو 8 هاتف OPP Reno 8 أقوي جهاز يستحمل السفر والشغل

يعد هاتف ابو رينو 8 من الهواتف التي إصدارها حديثا للشركة OPPO حيث يعد هذا الهاتف من أكثر الهواتف التي يتم طلبها حاليا في الأسواق، حيث يدعم الهاتف خصية LE وخصية A2DE، كما أنه البلوتوث المخصص للهاتف من جيل الأصدر الخامس، ويتمتع الموبايل بشكل رائع وانسيابي وغيرها من الموصفات المميزة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الخصائص لهواتف oppo Reno 8 وأسعار ضرحه بالأسواق.

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أسعار هاتف OPPO Reno 8 الجديد

يتساءل معظم الأشخاص الذين يرغبون في شراء هذا الهاتف في التعرف على سعر الهاتف بالأسواق، ولذلك أسعار هواتف أوبو رينو 8 موضحة كالتالي.

سعر النسخة ذات المساحة 128 جيجا وذاكرة 8 جيجا 9200 جنية في السوق المصري.

أما عن النسخة ذات المساحة 256 جيجا وذكراه 8 جيجا رام فيبلغ سعره حوالي 10550 جنية داخل السوق المصري.

أما عن سعر هاتف أوبوا رينو 8 داخل المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 1760 ريال سعودي.

موصفات هواتف اوبو رينو 8

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أسعار هذا الهاتف إليكم أهم الموصفات التي تميزه عن غيرة من الهواتف المطروحة في الأسواق لنفس الفئة السعرية.