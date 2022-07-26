نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft للاندرويد والايفون بالطريقة الرسمية وعلى الكمبيوتر في المقال التالي
ماين كرافت هي أحد ألعاب الفيديو الشهيرة حيث بلغ عدد مستخدميها أكثر من مائة خمسة وعشرون مليون لاعب شهريًا، وكانت اللعبة خاصة بأجهزة الكمبيوتر فقط لكن بعد ذلك أصبحت اللعبة متاحة على الأندرويد والأجهزة الذكية، يمكنك من خلال اللعبة أن تلعب منفردًا أو تلعب ضمن فريق عمل والغرض من اللعبة تفكيك أنواع مختلفة من الكتل في عالم ثلاثي الأبعاد وتعتبر اللعبة من ألعاب الأكشن والمغامرات، و حازت اللعبة على جوائز متعددة منها: جائزة اختيار الأطفال نكلوديون لعبة الفيديو المفضلة، جائزة البافتا لألعاب الفيديو، أفضل لعبة عائلية، جائزة سبائك لأفضل لعبة مستقلة، BAFTA Games Special Award، وبسبب هذه النجاحات التي حققتها اللعبة يبحث الكثير عن طرق تحميل اللعبة.
تحميل لعبة ماين كرافت من خلال الأندرويد
- التأكد من وجود مساحة كافية على الجهاز قبل البدء بتحميل اللعبة.
- التأكد من الاتصال بالإنترنت بما يناسب سرعة تحميل اللعبة.
- الدخول على متجر تحميل التطبيقات على الأندرويد Google play.
- قم بالضغط على أيقونة البحث وضع اسم اللعبة “Minecraft”
- قم باختيار اللعبة الأعلى تقيمًا وستكون هي اللعبة الرسمية.
- قم بالضغط على زر التثبيت وانتظر حتى تمام عملية التثبيت.
- يمكنك الآن فتح اللعبة على جهازك والاستمتاع بها.
طريقة تحميل ماين كرافت من خلال جهاز الآيفون
- الدخول على متجر التطبيقات الخاص بالـ ios وهو App store.
- الضغط على مربع البحث وكتابة اسم اللعبة.
- قم باختيار اللعبة ذات التقييم الأعلى واضغط على أيقونة التثبيت لتنزيل اللعبة بشكل مجاني.
- انتظر حتى يتم التثبيت بعد تثبيت اللعبة قم بفتحها والاستماع بها.
طريقة تحميل لعبة ماين كرافت من خلال الكمبيوتر
قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص باللعبة، والتي يمكنك من خلاله تحميل اللعبة بعد ذلك اتبع الخطوات التالية:
- تأكد أولًا من الاتصال الجيد بالإنترنت وجود مساحة كافية على الجهاز.
- يمكنك تنزيل اللعبة على الجهاز الخاص بك من خلال الموقع بالأعلى.
- قم بفتح الملف الخاص باللعبة بعد التثبيت.
- قم بإنشاء حساب على اللعبة من خلال الموقع الرسمي للعبة حتى تتمكن من تسجيل الدخول.
- يمكنك الآن الدخول على اللعبة من خلال الحساب الذي قُمت بإنشائه والاستمتاع باللعبة.
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