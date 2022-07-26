خطوات تنزيل ماين كرافت Minecraft بطريقة سهلة ورسمية

ماين كرافت من الألعاب التي يسعد بها الأطفال كثيراً، حيث تساعدهم على اكتشاف العالم من حولهم، وتتميز اللعبة بالكثير من المغامرات التي تجعل عدد كبير من الآباء يتسابقون في تحميل هذه اللعبة لأبنائهم، حيث تعد من الألعاب الآمنة تماما، والعبرة عبارة عن عدد من المستويات يجب أن يتم اجتياز كل مستوى للصعود إلى المستوى الآخر، كانت لعبة ماين كرافت من ألعاب الكمبيوتر فقط ولكن أصبحت واحدة من الألعاب التي انتشرت مؤخرا خاصة بعد أن تم تعديل النسخة القديمة منها وأصبحت واحدة من الألعاب التي يمكن الحصول عليها على أجهزة الهواتف الحديثة.

خطوات تنزيل ماين كرافت

ماين كرافت تعد من الألعاب التي تساعد الأطفال والشباب على الاعتماد على النفس، ومنذ أن تم تنزيل هذه اللعبة وتجد العديد يريد الوصول إلي طريقة تنزيل اللعبة دون إصابة الهاتف بأي نوع من الفيروسات ومن أفضل الطرق لتحميل الألعاب:

من خلال التطبيق الأشهر عالميا وهو جوجل بلاي.

بعد التأكد من اتصال الهاتف بالانترنت نقوم بفتح التطبيق.

البحث عن اللعبة داخل التطبيق وبعد ظهورها في خانة البحث يتم الضغط عليها.

بمجرد الضغط علي كلمة تحميل يبدأ التحميل.

يتم تثبيت اللعبة مباشرة عقب التحميل.

اضغط على الدخول وقم بعمل حساب خاص بالطفل أو الشخص الراغب في عمل حساب.

يتم وضع الإيميل الخاص وكذلك اسم المستخدم، كما يتم إضافة عمر الشخص.

عند اللعب يجب أن يكون الهاتف متصل بالانترنت.

مميزات الحصول على لعبة ماين كرافت

ماين كرافت الجيل الحديث منها جعل البحث عليه يتزايد حيث تتيح للمستخدمين التعرف علي طرق العناية ببعض الحيوانات، كذلك تساعدهم على تعلم زراعة بعض من الأشجار والثمار النافعة ومن مميزات اللعبة أيضا: