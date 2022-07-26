أشهر الألعاب طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو آخر إصدار Grand theft auto

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو هذا ما يبحث عنه الكثير من مستخدمي الألعاب الإلكترونية، حيث أنها من أفضل الألعاب التي حازت على إعجاب الكثير من اللاعبين من جميع الفئات العمرية، وذلك لأنها حققت نجاحا كبيرا في أقل وقت ممكن ومن مميزات هذه اللعبة أنه يتم تطويرها للأفضل وتحسين مستوى اللعبة بصفة مستمرة، لذلك يبحث الكثير باستمرار عن التحديثات الجديدة لهذه اللعبة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف معكم عن طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو نحصل عليها من خلال بعض الخطوات التالية؛ فهى من أفضل الألعاب الإلكترونية التي حازت على أكبر عدد تحميل خلال فترة قصيرة، وتتمثل الطريقة في النقاط التالية:

يجب أولاً التأكد من أن الجهاز المراد تحميل اللعبة عليه متصل بشبكة الإنترنت.

ثم بعد ذلك يجب الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي الخاص بهواتف الأندرويد.

كتابة جراند ثيفت أوتو في مربع البحث.

ثم بعد ذلك يظهر أمامك أيقونة اللعبة يجب الضغط عليها للتحميل.

ومن ثم تثبيت اللعبة على الهاتف بعد توفير مساحة كافية لاستيعاب اللعبة.

فتح اللعبة والاستمتاع باللعب بها.

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على جهاز الكمبيوتر

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على جهاز الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية:

التأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بشبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى جوجل كروم.

ثم الدخول إلى الموقع الخاص باللعبة.

ومن ثم ظهور اللعبة الضغط على التحميل والتثبيت.

يجب توفير مساحة كبيرة حتى يتم اللعب بدون تقطيع.

فتح اللعبة والاستمتاع بها.

مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو

هذه اللعبة من أفضل الألعاب الإلكترونية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، كما أنها تتميز عن غيرها من الألعاب بالآتي: