نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد طرح آيفون برو ماكس 14 في الأسواق وسعره ومواصفاته المتوقعه في المقال التالي
عمر شويل - جدة يُعد موعد طرح آيفون 14 برو ماكس في الأسواق وسعره من الأمور التي تهم الكثيرين من محبي الأيفون، حيث يعتبر هذا الهاتف من أحدث إصدارات شركة آبل الأمريكية العملاقة، والتي أوشكت على طرحه بالأسواق ضمن سلسلة هواتفها للجيل الرابع عشر والمصنفة من أغلى وأحدث الهواتف الذكية عالميًا، وسوف نوضح لكم موعد وتوقعات اسعار ومواصفات الهاتف بالأسواق من خلال سطور هذا المقال.
متى يتم طرح آيفون 14 بروماكس بالأسواق؟
وفقًا لبعض التقارير التي أصدرتها مواقع جادجيت وماك رامرز حول طرح بروماكس 14 بالأسواق حول العالم فإنه من المقرر طرحه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 وتشير أغلب التوقعات إلى شهر سبتمبر (أيلول).
وقد ترددت بعض الشائعات حول عدم قيام شركة آبل بتطوير الكاميرا في الهاتف بروماكس 14 إلا أن الشركة قد أكدت عدم صحة ما تردد وأنها مجرد شائعات.
ومن الجدير بالذكر أن كاميرا الهاتف قد حصلت على تطوير كبير في قدراتها وإمكانياتها وصلت إلى حد جودة التصوير تحت الماء لوقت طويل.
وعلاوة على ذلك فسوف تستخدم الشركة اسم 14 بلس بدلًا من 14 بروماكس؛ وذلك لعدم إحداث ربكة لدى مستخدمي الآيفون بسبب تشابه اسم ماكس 14 مع بروماكس 14والذي قد يتسبب في شراء هاتف غير المقصود عن طريق الخلط.
سعر iphone 14 برو ماكس
نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وما اقترن بذلك من ارتفاع الأسعار؛ فإن شركة آبل تضطر لرفع أسعار سلسلة هواتفها المرتقبة آيفون 14 بمعدل كبير يصل إلى 100 دولار، كما ساهم في هذه الزيادة السعرية وجود نقص في الخامات اللازمة لتصنيع الهواتف الذكية وارتفاع أسعارها، ومن المتوقع أن أسعار بروماكس 14 في الأسواق سوف تكون كالتالي:
- من المتوقع ان يبلغ سعر الهاتف بروماكس 14 بنسخته سعة 256 GB، نحو 1099 دولار أمريكي، وهو ما يكافئ في مصر 20700 جنيه.
- أما النسخة سعة 512 GB من الهاتف فيصل سعرها عن طرح الهاتف بالأسواق إلى 1200 دولار وهو ما يكافئ بالمصري 22600 جنيه.
- بينما من المتوقع ان يكون سعر الهاتف عند طرحه بالمملكة السعودية حوالي 5 آلاف ريال وذلك للنسخة سعة GB 128 من الهاتف.
- ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار ليست نهائية فقد يحدث تغيير بالأسعار عند طرح الهاتف بالأسواق وذلك حسب حركة الأسعار العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد طرح آيفون برو ماكس 14 في الأسواق وسعره ومواصفاته المتوقعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.