نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد طرح آيفون برو ماكس 14 في الأسواق وسعره ومواصفاته المتوقعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد موعد طرح آيفون 14 برو ماكس في الأسواق وسعره من الأمور التي تهم الكثيرين من محبي الأيفون، حيث يعتبر هذا الهاتف من أحدث إصدارات شركة آبل الأمريكية العملاقة، والتي أوشكت على طرحه بالأسواق ضمن سلسلة هواتفها للجيل الرابع عشر والمصنفة من أغلى وأحدث الهواتف الذكية عالميًا، وسوف نوضح لكم موعد وتوقعات اسعار ومواصفات الهاتف بالأسواق من خلال سطور هذا المقال.

متى يتم طرح آيفون 14 بروماكس بالأسواق؟

وفقًا لبعض التقارير التي أصدرتها مواقع جادجيت وماك رامرز حول طرح بروماكس 14 بالأسواق حول العالم فإنه من المقرر طرحه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 وتشير أغلب التوقعات إلى شهر سبتمبر (أيلول).

وقد ترددت بعض الشائعات حول عدم قيام شركة آبل بتطوير الكاميرا في الهاتف بروماكس 14 إلا أن الشركة قد أكدت عدم صحة ما تردد وأنها مجرد شائعات.

ومن الجدير بالذكر أن كاميرا الهاتف قد حصلت على تطوير كبير في قدراتها وإمكانياتها وصلت إلى حد جودة التصوير تحت الماء لوقت طويل.

وعلاوة على ذلك فسوف تستخدم الشركة اسم 14 بلس بدلًا من 14 بروماكس؛ وذلك لعدم إحداث ربكة لدى مستخدمي الآيفون بسبب تشابه اسم ماكس 14 مع بروماكس 14والذي قد يتسبب في شراء هاتف غير المقصود عن طريق الخلط.

سعر iphone 14 برو ماكس

نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وما اقترن بذلك من ارتفاع الأسعار؛ فإن شركة آبل تضطر لرفع أسعار سلسلة هواتفها المرتقبة آيفون 14 بمعدل كبير يصل إلى 100 دولار، كما ساهم في هذه الزيادة السعرية وجود نقص في الخامات اللازمة لتصنيع الهواتف الذكية وارتفاع أسعارها، ومن المتوقع أن أسعار بروماكس 14 في الأسواق سوف تكون كالتالي: