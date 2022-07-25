نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA V جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون في المقال التالي

GTA V جراند ثفت أوتو 5 لعبة الأكشن والمغامرات لأجهزة الفيديو جيم صدرت من جانب روكستار للألعاب الإلكترونية في عام 2013 لأجهزة أكس بوكس وبلاي ستيشن ثم في عام 2015 صدرت لنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز بعد ذلك تم إصدار نسخة الأجهزة الذكية وتعتبى هي الجزء السابع عشر من سلسلة العاب جاتا بعد Grand Theft Auto Vice City وتلعب بمنظور الشخص الأول أو الشخص الثالث وتستطيع داخل اللعبة قيادة السيارات والتجول داخل مدينة لوس سانتوس وهي مدينة افتراضية تم تصميمها علي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ويوجد داخل ثلاث شخصيات رئيسية يمكنك التبديل بينهم بسهولة أثتاء اللعب وأستاطعت اللعبة تحقيق 800 مليون دولار مبيعات أمريكي في اليوم الأول لظهور اللعبة ونتعرف خلال السطور القادمة علي الشخصيات الرئيسية داخل اللعبة وطريقة تحميل GTA V بسهولة للموبيل. شخصيات جراند ثيفت اوتو 5 فرانكلين: وهوا شاب فقر في وعمره في منتصف العشرينات ويعمل بأحد معارض السيارات في المدينة. بعد وفاة والدتة وانتقالة للعيش مع خالته ويقوم بتنفيذ العديد من المهمات غير الشرعية لصاحب العمل من أجل ربح المزيد من الأموال مثل سرقة السيارات من الاشخاص الذين يعجزو عن دفع الثمن بعد شرائها من المعرض.

مايكل: وهوا رجل في الأربعينات من العمر كان سارق بنوك متقاعد ولدية العديد من المشاكل العائلية تتمثل في إبنته التي تدخل في علاقات مع شخصيات خطرة وزوجتة التي تعودت علي خيانتة مع مدربين التنس واليوغا.

تريفور: وهو شريك مايكل وكان يعمل طيار عسكريا في الماضي ولكنة أعتاد أدمان المخدرات ويعيش وحيدا علي حدود المدينة في مقطورة ويدخل في العديد من الخلافات بس إدمانة. طريقة تحميل GTA V أولا تقوم بفتح شبكة الواي فاي علي جوالك وتقوم بالربط بأحدي الشبكات المتاحة.

بعد ذلك الدخول إلي متجر تطبيقات الهاتف جوجل بلاي أو أبل ستور والبحث عن GTA5.

ثم تقوم بدفع مقابل تحميل اللعبة بواسطة البطاقة البنكية أو أحدي طرق الدفع المتاحه.

بعد إكتمال عملية الدفع تضغط علي تثبيت اللعبة.

ثم تقوم بفتح اللعبة بعد إكتمال التحميل وتقوم ربطها بخسابات التواصل الإجتماعي أو جيميل. عمر شويل - جدة طريقة تحميل GTA V جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل GTA V جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.