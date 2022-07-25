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عمر شويل - جدة كيفية فتح الايفون إذا نسيت كلمة السر وبدون فورمات, في حالة نسيان كلمة السر لن تستطيع الدخول إلى جهازك, وللأسف لا توجد أي طريقة لفتح الايفون لاستعادة نفس كلمة المرور الخاصة بجهازك, ولكن الخبر السار أنه ليس بالأمر الصعب, وأيضا لن تفقد كل شيئ على الجهاز.

أكثر ما يقلق الجميع في مثل هذه الحالات هو البيانات الموجودة على الهاتف من صور ورسائل وغيرها. ولكن لا تقلق فهناك طريقة آمنه تمكنك من استعادة هاتفك بنفس الحالة التي كان عليها من قبل دن فقد أي بيانات خاصة بك, حيث يمكنك استعادة البيانات من نسخة احتياطية, ولكن بطريقة ليست سهلة للبعض.

كيفية فتح قفل الايفون إذا نسيت كلمة المرور



يمكنك استعادة جهاز الايفون الخاص بك في حالة إذا كان مغلقا, وذلك عن طريق عمل نسخة احتياطية منه دون فقد البيانات وهذه هي الطريقة الوحيدة الآمنة والمثالية.

حيث يمكنك عمل نسخة احتياطية لجهاز الايفون على جهاز كمبيوتر مرة واحدة دون إلغاء القفل, من خلال إضافة جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac إلى قائمة الأجهزة الموثوق فيها. ولن تتمكن من عمل النسخة الاحتياطية إلا من خلال ما سبق.

فتح الايفون عن طريق إيقاف البحث من أي مكان

إذا كنت قد قمت بتفعيل العثور على جهاز الايفون الخاص بك, وكان جهاز الايفون مغلقا فإنك للأسف سوف تواجه بعض المشكلات في استعادته. فإذا قمت بتشغيل خاصية إيجاد جهاز الايفون الخاص بك Find my iPhone, فسوف يفعل قفل التنشيط أيضًا. هنا يجب عليك أن تقوم بتعطيل خاصية البحث عن جهاز الايفون الخاص بك.

يمكنك القيام بذلك من خلال أي متصفح ويب, وذلك عن طريق:

فتح موقع ايكلاود iCloud.com .

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال استخدام حساب Apple المقترن بجهاز iOS.

قم بالضغط على زر الأجهزة من القائمة.

ابحث عن جهاز iOS ثم قم بالضغط على زر X الموجود بجواره بجواره.

وهنا سيتم إزالة الجهاز الايفون الخاص بك من حسابك على iCloud وبالتالي سوف يتم تعطيل خاصية Find my iPhone.

فتح قفل الايفون عن طريق الكمبيوتر

يمكنك فتح الايفون الخاص بك إذا نسيت كلمة المرور الخاصة به عن طريق الكمبيوتر عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا: عليك القيام بتوصيل جهاز الايفون الخاص بك بجهاز كمبيوتر أو جهاز Mac عن طريق كابل جيد وسريع.

ثانيا: فم بفتح الاي تونز iTunes, ثم قم بتحديد جهازك من القائمة الموجودة بأعلى اليمين.

ثالثا: عليك الانتظار حتى يبدأ iTunes بعمل مزامنة لجهازك تلقائيا.

أيضا عليك الانتظار حتى تمام اكتمال عملية النسخ الاحتياطي. وبعد التأكد من ذلك عليك العودة إلى القائمة الرئيسية, قم بالتأكد من وجود أحدث نسخة احتياطية جهازك الايفون وهي النسخة الاحتياطية التي أكملتها منذ قليل.

في بعض الحالات لا يعمل النسخ الاحتياطي تلقائيا. هنا تكون قد قمت بتشغيل خاصية منع أجهزة iOS من المزامنة تلقائيا, ولمعالجة هذه المشكلة قم بفتح التفضيلات على iTunes, ثم انتقل إلى الأجهزة وعليك إلغاء التحديد على منع أجهزة الايفون iPhone والايباد iPad والايبود iPod من أن تتزامن تلقائيا.

فتح قفل الايفون باستخدام الاي تونز iTunes



يمكنك أيضا فتح الايفون باستخدام الاي تونز iTunes وهو يشبه بدرجه كبيرة إعادة ضبط المصنع. بعدها سوف يتم مسح الايفون الخاص بك وسعيد تثبيت أحدث نظام تشغيل. عند الانتهاء سيكون جهازك بنفس الحالة التي كان عليها في أول مرة قمت بفتحه.

بعد القيام بمسح الايفون iPhone, وإذا كان لديك النسخة الاحتياطية, سوف تكون قادرا على استعادة النسخة الاحتياطية التي قمنا بها في الخطوة أعلاه. قم باتباع الخطوات التالية ليتم حذف كلمة المرور الخاصة بجهازك:

أولا: قم بتوصيل جهاز الايفون الخاص بك بجهاز كمبيوتر, ثم افتح القائمة الرئيسية في الاي تونز iTunes ثم قم بتحديد جهازك واضغط على زر الاستعادة.

ثانيا: ثم قم بتأكيد الإجراء السابق وانتظر. حيث يقوم الاي تونز iTunes بتحميل وتثبيت أحدث البرامج على جهازك في مدة قد تستغرق 30 دقيقة أو أكثر على حسب قوة الاتصال بالإنترنت.

سيقوم الاي تونز iTunes بسؤالك عن ماهية الطريقة التي ترغب فيها لإعداد الجهاز الجديد. عندها قم باختيار الاستعادة من الاي تونز iTunes, ثم اختر أحدث نسخة احتياطية.

وبعد اكتمال عملية الاستعادة, سوف يتم فتح الايفون وستجد كل بياناتك كما كانت تماما قبل فتح قفل الايفون الخاص بك.

فتح الايفون باستخدام دكتور فون dr.fone

إذا قمت بكل الطرق السابقة في محاولة منك لفتح جهاز الايفون الخاص بك, وقد باءت كل هذه المحاولات بالفشل, فيجب عليك أن تحاول مجددا باستخدام أداة تطبيق دكتور فون dr.fone. حيث أن هذه الأداة تقوم باستعادة جهاز الايفون iPhone الخاص بك, وذلك من خلال إعادة تثبيت نظام التشغيل إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS. وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين كل شيء في نظام التشغيل إلى الوضع الافتراضي, بما في ذلك إزالة كلمات المرور.

كيفية استخدام أداة دكتور فون Dr. fone

أولا: يجب عليك تشغيل تطبيق dr.fone ثم قم بالضغط على أداة إلغاء القفل.

يجب عليك تشغيل تطبيق dr.fone ثم قم بالضغط على أداة إلغاء القفل. ثانيا: قم بقراءة الشروط جيدا, قم بالضغط على زر ابدأ.

قم بقراءة الشروط جيدا, قم بالضغط على زر ابدأ. ثالثا: قم بوضع جهاز الايفون iPhone في وضع الاسترداد DFU.

قم بوضع جهاز الايفون iPhone في وضع الاسترداد DFU. الآن على حسب نوع جهازك قم بعمل الآتي إذا كان جهازك iPhone 8 أو iPhone X, قم بالضغط مع الاستمرار في نفس الوقت على زر الطاقة, وزر خفض مستوى الصوت معا ولمدة 10 ثوان. بعد ذلك اترك زر التشغيل مع الاستمرار في الضغط على زر خفض مستوى الصوت,وذلك حتى يدخل جهازك في وضع الاسترداد. أما إذا كنت تستخدم جهاز iPhone |إصدار أقدم, فقم باستخدام زراري Home + Power بدلاً مما سبق.

رابعا: قم بالتأكد من تفاصيل جهاز iOS واحرص على تنزيل أحدث البرامج الثابتة.

قم بالتأكد من تفاصيل جهاز iOS واحرص على تنزيل أحدث البرامج الثابتة. خامسا: بعد أن يتم تنزيل البرنامج الثابت, قم بالضغط على زر فتح الآن ثم انتظر, اترك التطبيق يستكمل عمله حيث يقوم بإعادة تثبيت نظام التشغيل وسيستغرق هذا بعض الوقت.

بعد أن يتم تنزيل البرنامج الثابت, قم بالضغط على زر فتح الآن ثم انتظر, اترك التطبيق يستكمل عمله حيث يقوم بإعادة تثبيت نظام التشغيل وسيستغرق هذا بعض الوقت. سادسا: في حالة نجاح ما سبق, سوف يتم إزالة قفل هاتفك بنجاح, وإن لم تنجح عليك معاودة المحاولة مرة أخرى.

وإلى هنا نكون قد وضحنا طرق مختلفة لحل مشكلة كيفية فتح الايفون إذا نسيت كلمة المرور الخاصة وبدون فورمات, إما عن طريق الاي تونز أو الكمبيوتر أوباستخدام دكتور فون dr.fone, نرجو أن نكون قد أفدناكم.