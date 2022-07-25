نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto الأصلية في دقيقة بدون برامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل إصدار من ROCK STAR GAME هو Grand Theft Auto v 5. تم إصدار اللعبة سابقًا في عام 2013 ويتم تحديثها سنويًا ، خاصةً لأجهزة PlayStation و PC و XBOX. بعد نجاح هذا الإصدار على أنظمة تشغيل مختلفة ، أصدرت Rockstar لعبة Grand Theft Auto v 5 للأندرويد منذ حوالي عامين .

ولكن ليس من خلال Google Play ، حيث توجد نسخة مماثلة على Google Play تسمى Grand Theft Auto San Andreas ، والتي لديها أكثر من مليون عملية بيع على Google Play ، سنقوم أيضًا بإصدار مواصفات الهاتف من أجلك للتعرف على كيفية تنزيل Grand Theft Auto 5 لنظام Android.

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto الأصلية

يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى متصفح هاتفك.

ومن خلال مربع البحث في المتصفح الخاص بك ، يجب عليك البحث عن موقع ROCK STAR GAME.

يتم أيضًا إدخال الموقع وربطه بالبريد الإلكتروني الشخصي للمستخدم.

بعد فتح حساب ، يمكنك البحث في موقع الويب عن ألعاب Grand Theft Auto v 5 لأجهزة Android.

الآن سيعرض العديد من إصدارات النظام المختلفة ويجب عليك اختيار نظام مخصص متوافق مع هاتفك.

انقر فوق تثبيت وسيتم التحويل تلقائيًا

متطلبات لعبة جاتا

تقوم Rockstar دائمًا بإصدار إصدارات دقيقة للغاية ، خاصة لنظام Android ، يتطلب تنزيل لعبة GTA 5 لنظام Android مواصفات متعددة لتعمل بسلاسة دون توقف ، المواصفات أدناه.

يجب أن يدعم الهاتف ما لا يقل عن 6 جيجا بايت من المساحة الحرة ، مقسمة إلى 2 جيجا بايت للملف الرئيسي للعبة و 4 جيجا بايت للتحديثات المستمرة أثناء فتح اللعبة.

أيضًا ، يجب ألا تقل ذاكرة الوصول العشوائي عن 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لضمان تشغيل لعبة Grand Theft Auto V 5 Android بالسرعة المناسبة دون أي انقطاع.

يجب أن يحتوي الهاتف أيضًا على معالج قوي ، ويفضل أن يكون معالجًا مخصصًا لألعاب SNAP DRAGON ، لضمان أداء رائع لتشغيل وتنزيل Grand Theft Auto 5 لنظام Android.

كيفية تنزيل ألعاب GTA 5 لأجهزة Android لهواتف Huawei و Honor

يمكن لهواتف Huawei و Honor و Nova والأجهزة اللوحية mattbook الحصول على لعبة Grand Theft Auto v 5 لنظام Android من خلال متصفحات أخرى غير Google Chrome ، لأن Huawei لا تدعم هذه الخدمات من Google ، ولكن يمكنك البحث عن طريقة لتنزيل Grand Theft Auto 5 for Android في المتصفح الرسمي على هاتف Huawei ، ابحث عن Rockstar واستمر في اتباع نفس الخطوات مثل أي هاتف Android للحصول على اللعبة