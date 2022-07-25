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عمر شويل - جدة في هذا المقال ، سنراجع هاتف s21 ultra مع iPhone 12 pro max من حيث السعر والكاميرا والبطارية وما إلى ذلك. يعد هاتف s21 Ultra أحد أشهر الهواتف التي تنتجها شركة Samsung. نظرًا لقدراته وميزاته، فقد تمكن هذا الهاتف من سرقة المنافسة من العديد من المنافسين. لكن ميزات وإمكانيات هذا المنتج جعلت Samsung تتنافس بشكل وثيق مع iPhone. iPhone 12 Pro Max ، الرائد الآخر المتاح في السوق، بقدرات قريبة من s21 ، كان قادرًا على خلق منافسة شديدة.

مقارنة بين s21 Ultra و iPhone 12 Pro Max من حيث السعر

يعد السعر أحد أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار s21 Ultra و iPhone 12 Pro Max. بشكل عام، حددت Samsung سعرًا قدره 1199 دولارًا لسلسلة هواتفها s21. في غضون ذلك، حددت شركة آبل سعرًا قدره 1099 دولارًا لجهاز iPhone 12 Pro Max. بهذه الطريقة، لا يختلف هاتف Samsung Galaxy S21 كثيرًا عن هاتف iPhone من حيث السعر. بالطبع ، يجب أن يقال أنه من خلال زيادة مساحة التخزين الداخلية ، تقريبًا سعر الهاتف سامسونج وأبل متساويان. وبهذه الطريقة، فإن الإصدارين 128 و 256 جيجابايت من هواتف s21 هما تقريبًا نفس سعر iPhone، وإصدار 512 جيجابايت أرخص بحوالي 20 دولارًا من iPhone.

مقارنة بين هاتف s21 Ultra و iPhone 12 Pro Max من حيث التصميم

يعد التصميم أحد أهم العوامل التي تؤثر على اختيار s21 Ultra و iPhone 12 Pro Max. بشكل عام، يتم استخدام الحواف المسطحة في تصميم كلا الهاتفين. يتكون Galaxy s21 Ultra بشكل عام من إطار من الألومنيوم وإطار زجاجي. من أجل حماية كاميرا هاتفها من الصدمات، اعتبرت Samsung أن وحدة الكاميرا مصنوعة من الألومنيوم. الغطاء الخلفي لهذا الهاتف مصنوع من الزجاج غير اللامع. من أجل زيادة مقاومة هذا الإطار ضد الصدمات والخدوش ، يتم وضع طبقة من زجاج الغوريلا Vectus في هيكله.

أمام s21 ultra، يوجد iPhone 12 Pro Max. من خلال تغيير تصميم إطار هواتفها من الحواف الدائرية إلى الحواف المسطحة ، تمكنت هذه الشركة من العثور على العديد من المعجبين بين الناس. إطارات هواتف Apple مصنوعة بشكل أساسي من الفولاذ المقاوم للخدش. في تصميم الإطار الخلفي لهذا الهاتف ، مثل s21 ، يتم استخدام الزجاج غير اللامع و Gorilla Glass Vectus.

مقارنة بين Galaxy S21 و iPhone 12 Pro Max من حيث البطارية

تعد سعة البطارية من أهم الفروق بين جهازي S21 Ultra و iPhone 12 Pro Max. بشكل عام، البطاريات عالية السعة مثل 7000 مللي أمبير لها أبعاد كبيرة نسبيًا. وقد تسبب هذا في مواجهة شركات Samsung و Apple لمشكلات في اختيار بطارياتها. استخدمت Samsung بشكل أساسي بطاريات 5000 مللي أمبير في هيكل هواتفها Galaxy S21 Ultra. يتيح استخدام بطارية بهذه السعة في هواتف s21 للمستخدمين العمل مع هذه الهواتف لمدة 1.5 يوم. تستخدم البطاريات بسعة 3687 مللي أمبير في هواتف iPhone 12 Pro Max. بهذه الطريقة ، يمكن القول أن هواتف iPhone 12 Pro Max تخدم المستخدمين لفترة زمنية أقصر.

إذا أردنا إجراء مقارنة فيما يتعلق بشحن بطاريات هذين الطرازين من الهواتف الشهيرة، يجب أن نقول أن هاتف Samsung s21 Ultra يستخدم الشحن السريع بقوة 25 واط. لكن هذه السلسلة من هواتف iPhone 12 تستخدم الشحن السريع بقوة 22 واط.

مقارنة بين s21 Ultra و iPhone 12 Pro Max من حيث الكاميرا

من الآمن أن نقول إن أحد أكبر التطورات في s21 Ultra و iPhone 12 Pro Max هي الكاميرات الخاصة بهم. حاولت شركتان، Samsung و Apple، وضع أفضل أجهزة الاستشعار في تصميم هذا الطراز من هواتفهم. حتى يتمكن المعجبون من تجربة المتعة الحقيقية للتصوير باستخدام الهواتف المحمولة.

في غضون ذلك، استخدمت سامسونج أربع كاميرات ومستشعر واحد في تصميم هاتفها s21 Ultra. بشكل عام، الكاميرا الرئيسية لهذه الهواتف بدقة 108 ميجابكسل. يتيح استخدام مستشعر عريض بدقة 12 ميجابكسل وعدستين تليفوتوغرافيتين بدقة 10 ميجابكسل في هذه الهواتف لهؤلاء المستخدمين تجربة أفضل تصوير.

الكاميرا بشكل عام هاتف سامسونج أظهر s21 ultra المزيد من القوة في التكبير. هذه الكاميرات قادرة على إنتاج صور ذات ألوان أفضل. لكن كاميرات iPhone 12 Pro Max يمكنها تسجيل الصور بألوان أكثر واقعية وواقعية. من حيث التباين، يمكن القول أن هواتف s21 تتقدم بخطوة واحدة على هواتف iPhone 12 Pro Max. بشكل عام، تتمتع هواتف Samsung S21 بمزيد من التباين، وقد أدى ذلك إلى إظهار هذه الهواتف بتفاصيل أفضل عند التقاط الصور.