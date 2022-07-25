مواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro وسعره في الأسواق

أعلنت شركة أوبو عن إصدارها هاتف أوبو رينو ٨ الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، وعلى الرغم من ذلك حرصت الشركة على أن يحتوي هذا الجهاز على العديد من المزايا لكي يتنافس مع غيره من الهواتف في نفس الفئة السعرية وأيضا حرصت على أن يوجد إصدارين من هذا الجهاز وهو opoo Reno 8 pro وأيضا oppo Reno 8 pro plus، فهنا نقدم لكم مواصفات الجهاز.

مواصفات اوبو رينو ٨

أصبحت سلسلة هواتف رينو 8 التابعة لشركة اوبو الصينية متاحة في كافة الأسواق، حيث أطلقت هاتف رينو 8 إصدارين Reno8 ،Reno8 Pro بالمواصفات الآتية:

وزن الجهاز ١٧٩ جرام.

الأبعاد ١٦٠.٦ ×٧٣.٤×٧.٧ ميلي متر.

شريحتين اتصالات في وضع الاستعداد.

يدعم الجيل الخامس من شبكات الاتصال.

الهيكل العلم للجهاز من الزجاج والبلاستيك.

شاشة من نوع أموليد تأتي بدقة ١٠٨٠×٢٤٠٠ بكسل .

سطوع ٨٠٠ شمعة.

معدل تحديث الشاشة ٩٠ هرتز.

الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع غورلا جلاس الجيل الخامس.

نظام التشغيل أند رويد ١٢.

معالج ميدياتك ١٣٠٠ ثماني النواة.

يوجد العديد من الإصدارات من هذا الجهاز من حيث الذاكرة الصلبة والعشوائية حيث يأتي بذاكرة صلبة ١٢٨ /٢٥٦ جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية ٨ جيجا بايت رام، وأيضا يأتي بذاكرة 256 جيجا بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية وتأتي كل واحدة منها بدقة وفتحة عدسة مختلفة حتى أن الكاميرا الأخيرة مخصصة لتقنية عزل الصور وكل هذا يأتي بفلاش ثنائي من النوع LED.

الجهاز يأتي يدعم مستشعر البصمة أسفل الشاشة وأيضا يدعم ميزة بصمة الوجه.

سعة البطارية ٤٥٠٠ ميلي أمبير من نوع بوليمر وهى غير قابلة للإزالة.

الجهاز يدعم الشحن السريع بقوة ٨٠ وات.

عيوب جهاز أوبو رينو ٨

بالرغم من المزايا الرائعة الموجودة بالجهاز ألا أنه لا يخلي من العيوب، والتي تتلخص في الآتي:

الجهاز لا يدعم تركيب ذاكرة إضافية كارت ميموري.

لا يحتوي على سماعات استريو.

لا يوجد به منفذ سماعات من نوع ٣.٥ مللي.

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