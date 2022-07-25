مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس المتوقعة وابرز عيوبه وسعره في الدول العربية

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس المتوقعة، بالتزامن مع اقتراب كشف النقاب عن الهاتف، سنتعرف معا على مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس المتوقعة خلال هذا المقال، حيث أعلنت شركة آبل الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا أن هاتف ايفون 14 برو ماكس سيتم طرحه في الأسواق خلال الفترة القادمة رسميا، بعد أن يتم التعرف على مواصفاته وعيوبه واسعاره في كافة الدول من خلال مؤتمر صحفي موسع، ومن خلال السطور القادمة سنضع لكم ابرز مواصفات ايفون 14 برو ماكس القادم وفقا للتوقعات.

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس المتوقعة

وخلال الفترة الماضية قامت شركة آبل بإطلاق نسخة رسمية من المُجسم المحاكي لهاتف ايفون 14 برو ماكس المقرر طرحه قريبا في الأسواق، وعن مواصفات ايفون 14 برو ماكس فهي:

حجم شاشة الهاتف 6.72 بوصة، بتقنية Qhd.

كاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل لالتقاط صور عالية الجودة.

الهاتف يزن 226 جراما.

داعم لجميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.

معدل الترميز في هاتف iPhone 14 Pro max هو 120 هرتز.

الهاتف مصنوع من الزجاج المقوى، وعليه إطار من الألومنيوم لحمايته من الأتربة والخدوش.

الهاتف بدون حواف جانبية، ومزود بمعالج A16، وسط توقعات بأن تستعين أبل بمعالج Qualcomm’s Snapdragon X65 5G chip.

الكاميرا تقوم بالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بتقنية 8K.

الهاتف به ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وسط توقعات بأن تصل مساحة التخزين به إلى 2 تيرا بايت.

الهاتف مزود برامات 8 جيجابايت.

عيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس

الهاتف لا يدعم تقنية التعرف على بصمة الوجه.

بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير، وهي سعة منخفضة.

لا يدعم وصلة AUX.

شاحن الهاتف غير سريع 20 وات فقط.

الكاميرا الأمامية تستحوذ على مساحة كبيرة من الشاشة.

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس

حتى الآن لم تعلن شركة أبل عن سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في الدول العربية، ولكن من المتوقع أن تكون الأسعار كما يلي.