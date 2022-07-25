حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 06:28 مساءً - كشفت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية الفرنسية سيتروين في مصر، عن أخر أسعار سيارات ستروين موديل 2022، بعد ارتفاع أسعارها بقيمة تتراوح بين 4 ألاف جنيه، إلى 20 ألف جنيه على أغلب سياراتها في الأسواق المحلية.

وبلغت أسعار سيارات سيتروين C3 موديل 2022، للفئة الأولى سعر 358.900 جنيه، فيما جاءت أسعار الفئة الثانية بنحو413.900 جنيه.

تنتمي سيارات ستروين C3 لفئة الهاتشباك، وتعتمد على محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك،

وحددت أسعارستروين C3 إير كروس موديل 2022، للفئة الأولى429.900 جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية 472.900 جنيه.

وجاءت ستروين C3 إير كروس موديل 2022 بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي تربو، بقوة 110 حصان ، عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر، وبناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

وبلغت أسعار سيتروين C4 موديل 2022 للفئة الأولى بنحو 544.900 جنيه ، وقدرت أسعار الفئة الثانية بقيمة 549.900 جنيه، و الفئة الثالثة بنحو 594.900 جنيه، والفئة الرابعة 599.900 جنيه.

زودت سيارات ستروين C4 موديل 2022 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 155 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وبلغت أسعار ستروين C5 إير كروس موديل 2022، للفئة الأولى بنحو 614.900 جنيه ، وقدرت أسعار الفئة الثانية بقيمة 684.900 جنيه، و الفئة الثالثة بنحو 734.900 جنيه

جاءت سيتروين C5 إير كروس موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم فى خلال 11 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وسجلت أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2022، للفئة الأولى بقيمة 314.900 جنيه، وسجلت أسعار الفئة الثانية بنحو 344.900 جنيه .

وتحتوي سيتروين سي إليزيه موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1600 سي سي، بقوة 115 حصاناً، وعزم يصل إلى 150 نيوتن/ متر ، وتتسارع من الثبات حتى 100 كيلومتراً في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.1 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، وتصل سرعتها القصوى إلى 188 كيلومتراً في الساعة.