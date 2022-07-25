نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبح الهواتف يشعل مواقع التواصل سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس المتوقعة في المقال التالي
يعتبر هاتف ١٤ برو ماكس من الهواتف المبهرة التي أعلنت شركة أبل الأمريكية أصدارها عام ٢٠٢٢ حيث قامت الشركة بعمل العديد من التحديثات حيث كثيرًا ما يبحث الأشخاص عن الإصدار الجديد وسوف نتناول خلال هذا المقال مواصفات وعيوب ايفون ١٤ برو ماكس.
مواصفات هاتف ١٤ برو ماكس
يتسم هذا الهاتف بالعديد من المواصفات والعيوب وسوف نشرح ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور
- يتمتع هاتف ١٤ايفون برو ماكس بمعالج قوي ١٦ امبير مما يجعل سرعة الهاتف متميزة وخارقة.
- يتميز تلك الهاتف بوجود شريحتين.
- يعتبر هاتف ايفون ١٤ برو ماكس من الهواتف المصنوع من زجاج الغوريلا وهذا اكثر ما يميز الهاتف كما يعتبر الاطار مصنوع من مادة التيناتوم الخام.
- يحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية بكفاءة ١٢ ميجا بكسل وثلاث كاميرات خلفية بكفاءة ٤٨ ميجا بكسل.
- يحتوي الهاتف على ذاكرة ١٢٨ و٢٥٦ و٥١٢ وذاكرة عشوائية حوالي ٨ جيجا.
- تكون سعة البطارية الخاصة به ٤٥٠٠ أمبير.
- يدعم خاصية البصمة والوجه لفتح الهاتف.
عيوب هاتف آيفون برو ماكس
بعد أن تعرفنا على المميزات الخاصة بالهاتف فنجد به بعض العيوب البسيطة وسوف نوضح لكم تلك العيوب من خلال النقاط التالية.
- حيث أنه لا يحتوي على راديو Fmn.
- سعة البطارية ضعيف نسبة للسعر الخاص به.
سعر هاتف آيفون برو ماكس
نجد أن هذا الهاتف من الهواتف الحديثة التي تعمل شركة آبل على تجهيزها قبل نزولها في الأسواق حيث تم تحديد موعد نزولها خلال سبتمبر القادم ونجد أن سعره غالي جدا وسوف نوضح أسعار الهاتف من خلال النقاط التالية..
- وصل سعر إلى ٣٢ ألف جنيه مصري لمساحة ذاكرة عشوائية 128 ميجا.
- 38 ألف جنيه مصري لمساحة ذاكرة عشوائية 512ميجا.
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