المزايا المتوقعة ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس وموعد طرحه بالأسواق

المزايا المتوقعة ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس، أعلنت شركة آبل المعروفة والمشهورة على مستوي أنحاء العالم توفير نسخة جديدة من هاتف أيفون برو ماكس الجديد ومنذ انتشار التسريبات والتوقعات يبحث الكثيرين من عشاق هواتف أيفون عن المواضيع الخاصة بالإصدار الجديد فهناك الكثير والكثير حول العالم من مستخدمي هواتف أيفون يقومون بمتابعة كل ما هو جديد وصادر من الشركة لمعرفة المميزات التي يتمتع بها أحدث الإصدارات ، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أهم المزايا والمواصفات التي تم تسريبها وتوقعها عن أحدث إصدارات هواتف شركة أبل وموعد طرحه في الأسواق.

المزايا المتوقعة ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد من شركة أبل

هناك الكثير من المزايا واللمسات الخاصة التي تضعها شركة أبل عن أحدث اصدارتها لطرحه في الأسواق في القريب العاجل وجاءت تسريبات المميزات للهاتف الجديد كالتالي:

يبلغ وزن الهاتف 196 جرام بينما يصل طوله إلى 163.1 ملم والسمك حوالي 7.8 ملم. أحدث الإصدارات متوفرة بثلاثة ألوان هي اللون الأسود واللون الأزرق واللون الأحمر وذلك بحسب ما يتم تداوله. الهاتف مصنوع من زجاج خلفي وأمامي وهو زجاج مقاوم للخدوش بقدرة حماية عالية أما الإطار فهو مصنوع من الألومنيوم. حجم الشاشة يصل إلى 6.72 بوصة ودقة الشاشة تصل إلى 2772 في 1284 بكسل. حجم الذاكرة الداخلية للهاتف 128 و 256 و 512 ميجا بايت. سعة البطارية 3420 ملي أمبير. يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط وشحن لاسلكي بقوة 18 واط. الكاميرا 12 + 12 +12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية مزدوجة سعة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.0 ومستشعر للوجه sl _3 D. الهاتف مزود بخاصية التعرف على الوجه. الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت. معالج سداسي النواة.

موعد طرحه بالأسواق وسعره في مصر والسعودية

من المؤكد أنه سوف يتم الإعلان عن جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالهاتف يوم الثالث عشر من سبتمبر 2022 وسيتم طرحه بالأسواق في تاريخ الثالث والعشرين من نفس الشهر وجاءت أسعاره كالتالي:

يصل سعره إلى 1340 دولار أمريكي.

يصل سعره في مصر إلى 38300 جنيه مصري.

يصل سعره في السعودية إلى 5995 ريال سعودي.

ومن ضمن العيوب التي تم أخذها عن أحدث الإصدارات الخاصة بالشركة أن الهاتف الجديد لا يدعم خاصية الشريحتين كما أنه لا يوجد به منفذ ذاكرة إضافية ولا يوجد به راديو إف أم ولا يدعم خاصية لمسة الإصبع.