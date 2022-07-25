نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسهولة تعلم شحن شدات ببجي PUBG بالطريقة الرسمية وأسعار الشحن بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الكثيرين من اللاعبين للعبة الشهيرة ببجي يبحثون عن كيفية شحن الشدات الخاصة بها حتى يتمكنوا من الحصول على العديد من المزايا داخل اللعبة، وذلك لكون أن تلك الشدات هي العملة الرسمية التي يتعامل بها اللاعبين داخل لعبة ببجي موبايل، وهناك أيضًا الكثير من الطرق التي يتمكن اللاعب من خلالها شحن شدات ببجي وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور الآتية.

شحن شدات ببجي موبايل

كما ذكرنا لكم متابعينا الكرام أنه هناك العديد من الطرق لشحن شداد ببجي موبايل فهناك أيضًا هناك الكثير من المواقع التي تقدم هذه الخدمة بأفضل طريقة وبسهولة من خلال استخدام الأيدي الخاص باللاعب.

كذلك يقدم كل موقع من هذه المواقع المتخصصة في شحن الشدات الثمن المعين الخاص به مع تقديم بعض العروض على الشداد فمثلا إذا قام اللاعب بشراء 100 شدة، فهنا سوف يحصل أيضًا على مائة شدة إضافية أخرى.

كذلك أغلب المواقع التي تقوم بشحن الشدات عبر الأي دي تستخدم خدمة الدفع من خلال فيزا كارد.

ومن أشهر تلك المواقع هو موقع Midasbuy، كما يمكن الشحن للشدات من خلال رصيد سوا عبر موقع STC Pay، كذلك يمكن الدفع عبر استخدام google play cards أو PayPal.

أسعار شحن شدات ببجي موبايل في السعودية

يمكن للاعب السعودي اختيار الباقة المناسبة له من الشدات، ولكل من تلك الباقات أسعار خاصة بها، جاءت تلك الأسعار كما يلي:

باقة من 60+3 شدة بسعر 69 ريال سعودي.

أما باقة شحن من 300+40 شدة جاءت بسعر حوالي 99 ريال سعودي.

وكذلك جاء سعر شحن باقة 600+90 شدة بسعر حوالي 99 ريال سعودي.

بسهولة طريقه شحن شدات ببجي بالطريقة الصحيحة الرسمية

تعد الطريقة الرسمية الصحيحة لشحن الشدات للعبة ببجي هي من أكثر ما يسأل عنه اللاعبين من عشاق للعبة ببجي، وجاءت تلك الطريقة كما يلي: