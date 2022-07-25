تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022 efootball bes أخر إصدار والتعرف على مميزات اللعبة

تحديث لعبة إي فوتبول بيس، أصبح عدد كبير من عشاق لعبة إي فوتبول بيس يتساءلون حول التحديث الأخير للعبة، وذلك بعد أن قامت شركة كونامي اليابانية بإطلاق التحديث الجديد للعبة بيس لعام 2022، حيث أنه في هذا التحديث سوف يتمكن اللاعبين من اختيار التعليق باللغة العربية في المباريات، وكذلك سوف يتاح للاعبين أيضًا اختيار العديد من الفرق العربية المستحدثة ضمن التحديث الأخير للعبة، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل حول تحديث لعبة إي فوتبول بيس.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس

في البداية يقوم اللاعب بالدخول إلى متجر التطبيقات وهو متجر Google Play، وذلك للأشخاص من مستخدمي هواتف Android أو الدخول إلى متجر Apple وهو لمستخدمي الآيفون.

يقوم اللاعب بعد ذلك بالبحث عن الاسم الخاص باللعبة وهو “efootball 2022”.

وبمجرد الضغط فوق علامة البحث سوف تظهر اللعبة على الشاشة أمام اللاعب على الفور.

يقوم اللاعب عندها بالضغط فوق الأيقونة الخاصة بالتنزيل.

وعندها سوف تبدأ عملية تنزيل التحديث الخاص باللعبة على الهاتف.

عقب الانتهاء من عملية تحميل التحديث الخاص باللعبة، يقوم اللاعب بتسجيل دخوله إلى اللعبة، وبعدها يبدأ في اختيار الفريق ثم يبدأ في اللعب بشكل مباشر.

مميزات تحديث لعبة بيس 2022

يتميز التحديث الأخير للعبة بيس 2022 العديد من المزايا والتي جاء من أبرزها ما يلي: