نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022 efootball bes أخر إصدار والتعرف على مميزات اللعبة في المقال التالي
تحديث لعبة إي فوتبول بيس، أصبح عدد كبير من عشاق لعبة إي فوتبول بيس يتساءلون حول التحديث الأخير للعبة، وذلك بعد أن قامت شركة كونامي اليابانية بإطلاق التحديث الجديد للعبة بيس لعام 2022، حيث أنه في هذا التحديث سوف يتمكن اللاعبين من اختيار التعليق باللغة العربية في المباريات، وكذلك سوف يتاح للاعبين أيضًا اختيار العديد من الفرق العربية المستحدثة ضمن التحديث الأخير للعبة، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل حول تحديث لعبة إي فوتبول بيس.
تحديث لعبة إي فوتبول بيس
- في البداية يقوم اللاعب بالدخول إلى متجر التطبيقات وهو متجر Google Play، وذلك للأشخاص من مستخدمي هواتف Android أو الدخول إلى متجر Apple وهو لمستخدمي الآيفون.
- يقوم اللاعب بعد ذلك بالبحث عن الاسم الخاص باللعبة وهو “efootball 2022”.
- وبمجرد الضغط فوق علامة البحث سوف تظهر اللعبة على الشاشة أمام اللاعب على الفور.
- يقوم اللاعب عندها بالضغط فوق الأيقونة الخاصة بالتنزيل.
- وعندها سوف تبدأ عملية تنزيل التحديث الخاص باللعبة على الهاتف.
- عقب الانتهاء من عملية تحميل التحديث الخاص باللعبة، يقوم اللاعب بتسجيل دخوله إلى اللعبة، وبعدها يبدأ في اختيار الفريق ثم يبدأ في اللعب بشكل مباشر.
مميزات تحديث لعبة بيس 2022
يتميز التحديث الأخير للعبة بيس 2022 العديد من المزايا والتي جاء من أبرزها ما يلي:
- هذا التحديث يضم الكثير من الفرق العربية الجديدة مثل فريقي الأهلي والزمالك المصري، وكذلك فريق الهلال السعودي، وغيرهما الكثير من الفرق الأخرى التي تتحدث باللغة العربية.
- كما قد تم إطلاق لعبة إي فوتبول بيس لعام 2022 لكافة هواتف الأندرويد وكذلك هواتف الآيفون.
- تتيح اللعبة إمكانية زيادة مستوى الطاقة الخاصة باللاعبين وكذلك التحكم في الحركات الخاصة بكل لاعب داخل الفريق.
- كما يمكن في اللعبة تحسين روح التجانس بين لاعبي الفريق، وذلك يتم من خلال تبديل المدرب مثل اختيار مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أو اختيار مدرب ليفربول يورجن كلوب.
- يتمكن اللاعب عقب القيام بشراء المدرب الدخول إلى قائمة تسمى GAME PLAN، ثم يتمكن بعدها من تغيير نظام اللعب من خلال الضغط فوق PLAY STYLE، وعندها سوف يكون اللعب بطريقة الاستحواذ.
- يظهر تحديث اللعبة برسومات وجرافيك ذات جودة عالية جدًا.
- قامت شركة كونامي بإضافة المزيد من تفاصيل الدقيقة الخاصة بملابس وحركة كل من اللاعبين.
- تعتبر المساحة الخاصة بالتحديث الأخير للعبة في 2022 مناسبة، حيث تصل إلى حوالي 200 أو 300 ميجابت فقط.
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