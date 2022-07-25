نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز بيس 2022 مجانا بطريقة رسمية وفعالة وأفتح بكج الليجندري الأسبوعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز بيس 2022 مجانا ، وذلك ليتم فتح بكجات اللاعبين الأساطير لتقوية الفريق وترقية حسابك في اللعبة. وذلك عبر لعب مباريات عديدة في دوري إي فوتبول لتحسين وترقية الترتيب. لذلك يتم دائما البحث كثيرا على شبكة الأنترنت عن كيفية الحصول على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا. واليوم ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف معا عن كيفية الشحن المجاني لكل محبي وعشاق اللعبة وبدون أي تطبيقات يتم تحميلها أوتغيير في ملفات اللعبة الداخلية. فيجب قراءة الفقرات التالية بعناية من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

شحن كوينز بيس 2022 مجانا

هناك طرق غير رسمية ليتم شحن كوينز pes 2022 mobile مجانا. من خلالها ونحن هنا نحذر ومن أشهرها هي تنزيل برامج إعلانية يتم مشاهدة الإعلانات مقابل كوينزات مجانية تضاف إلى حساب اللعبة. فيجب الحرص وعلينا أن نحذركم من هذه التطبيقات حيث تطلب الوصول إلى بيانات اللاعبين. ومن ثم سرقة بياناتهم للربح من خلالها. ولكن هناك طرق رسمية واحدة تم تفعيلها بالفعل والأخرى حتى الآن سيتم تفعيلها. ومؤكد تفعيلها مع بداية الموسم الثاني للعبة في أغسطس المقبل.و شحن كوينز إي فوتبول 2022 موبايل مجانا سيكون عبر الطريقة الرسمية في الفقرة المقبلة.

كيف تحصل على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا

يتم دائما شحن كوينز بيس 2022 مجانا في التحديث الحالي من خلال تسجيل الدخول اليومي. كما يمكن أولا تحميل اللعبة ليتم تسجيل الدخول بشكل يومي. ومع التسجيل الدخول اليومي يتم شحن كوينز pes 2022 mobile مجانا بعدد 10 كوينز حتى 30 كوينز وبقيمة أسبوعية من 100 كوينز حتى 300 كوينز مجانية. وشهريا حوالي 900 كوينز كحد أدنى من الكوينزات المجانية. ويمكن استخدام الكوينزات في شئ واحد فقط وهي شراء لاعبين مطورين أو فتح بكج الأساطير (ليجندري). ولا يمكن استخدامها في تجديد عقد اللاعبين مثل بيس 2021 السابقة. وهذه الطريقة الأولي.

الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا الطريقة الثانية

نشرت كونامي عبر صفحتها في تويتر منذ فترة طويلة عن كيف تحصل على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا بطريقة أسرع من الانتظار اسبوعيا. وصرحت بأن هناك طريقة أخرى سيتم إطلاقها رسميا مع نزول الموسم الثاني في أغسطس المقبل. وهي إضافة أيقونة match pass والتي من خلالها سيتم شحن كوينز إي فوتبول 2022 موبايل مجانا. ولكن يجب أن يفوز اللاعب بعدد من المنافسات مثلما كان يحدث في بيس 2021 ويتم الحصول على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا. بعدد ليس معروف حتى الآن وننتظر منشور جديد من كونامي يوضح ذلك الأمر مستقبلا.

عزيزي مستخدم لعبة إي فوتبول لقد تعرفنا اليوم عن كيفية شحن كوينز بيس 2022 مجانا. نتمنى أن لا تقوم بتنزيل أي تطبيقات لشحن رصيد الكوينزات لأنها مخالفة لكونامي وسوف تضر بحسابك في اللعبة. نتمنى لكم الاستمتاع في المباريات كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.