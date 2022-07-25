Realme Gt 2 master explorer هاتف ريلمي الجديد | مواصفات الهاتف

Realme Gt 2 master explorer نسخة جديدة وإصدار جديد مميز من شركة ريلمي ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية من الشركة. حيث مؤخراً أعلنت شركة ريلمي داخل الأسواق الصينية عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـGt وهو هاتف Realme Gt 2 master explorer. يأتي الهاتف كنسخة جديدة معدلة من هاتف ريلمي السابق Realme Gt 2 pro والذي تم الإعلان عن حديثاً داخل الأسواق العالمية للهواتف الذكية. إلا أنه يأتي مع بعض التطورات والتنازلات الذكية أيضاً لتوفر بذلك الشركة صفقة جديدة لمستخدمي هواتفها. فالهاتف يأتي مع أقوي معالجات كوالكم حتي الآن Snapdragon 8+ Gen 1 والذي يتوفر في هواتف رائدة من شركات أخري مثل : Xiaomi 12s ، Xiaomi 12s pro ، وأيضاً Xiaomi 12s ultra. كما يتوفر الهاتف أيضاً مع شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هيرتز ، مع نفس نظام الكاميرات المميز الموجود في نسخة البرو. أما عن بطارية الهاتف فتأتي بسعة 5000 مللي وبسرعة شحن 100 وات ليمكن شحن الهاتف بالكامل في خلال 25 دقيقة فقط. كذلك وقد أعلنت الشركة أيضاً عن نسخة أخري من نفس العائلة وهي Realme Gt 2 والذي يقدم أداء ومواصفات ممتازة مقابل السعر أيضاً. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Realme Gt 2 master explorer الجديد من شركة Realme.

مواصفات هاتف Realme Gt 2 master explorer :

‌أولاً يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 195 جراماً.‌

يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال Nano ، تتوفر بدعم كامل لشبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم كامل لشبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بإمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كما لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌ يأتي الهاتف مع شاشة من نوع OLED بحجم 6.7 إنش وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2412 بكسل.‌

مع دقة بكسل.‌ تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 393 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تحتل الشاشة نسبة تصل إلي حوالي 94.2% من جسم الهاتف ، وبذلك توفر مساحة أكبر للعرض مع حواف جانبية أصغر.‌

من جسم الهاتف ، وبذلك توفر مساحة أكبر للعرض مع حواف جانبية أصغر.‌ كما تتوفر شاشة الهاتف بدعم خاصية HDR10+ ، والتي توفر درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌

، والتي توفر درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌ أيضاً مع دعم خاصية 1B Color والتي تقوم بعرض صور واضحة وأكثر تشبعاً بالألوان ، نظراً لعرض لتوافر أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌

والتي تقوم بعرض صور واضحة وأكثر تشبعاً بالألوان ، نظراً لعرض لتوافر أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌ الشاشة أيضاً تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، وبالتالي تستغل المساحة المتاحة للعرض وتوفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، وبالتالي تستغل المساحة المتاحة للعرض وتوفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ كذلك شاشة الهاتف أيضاً تأتي بدعم معدل التحديث الجديد 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.

الأداء :

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل جوجل الخاص Android 12 ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من ريلمي Realme UI 3.0 .‌

، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من ريلمي .‌ أما عن المعالج : فالهاتف يأتي مع أقوي معالجات الهواتف الذكية حني الآن من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 .‌

.‌ يأتي معالج الهاتف بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر ، والتي توفر في طاقة الهاتف مع الإحتفاظ بالأداء المميز.‌

ويعتبر هاتف Realme Gt 2 master explorer ثاني الهواتف التي تأتي مع ذلك المعالج الرائد ، وذلك عقب سلسلة الـ12s الخاصة بشركة شاومي.‌

ثاني الهواتف التي تأتي مع ذلك المعالج الرائد ، وذلك عقب سلسلة الخاصة بشركة شاومي.‌ يعمل معالج الهاتف مع نواة وحيدة أقوي تتوفر من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.19 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.19 جيجا هيرتز.‌ أيضاً مع وجود ثلاثة أنوية من نوع Cortex-A710 ، تعمل بتردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، تعمل بتردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌ كما يتوفر أيضاً أربعة أنوية أخري تأتي من نوع Cortex-A510 ، أما تلك فتعمل بتردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، أما تلك فتعمل بتردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌ وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف فتأتي من خلال شركة Qualcomm مع معالج من نوع Adreno 730 .‌

الموجودة في الهاتف فتأتي من خلال شركة مع معالج من نوع .‌ يتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

كما أن الهاتف متوفر مع رامات من النوع السريع LPDDR5 ، مع ذاكرة تخزين داخلية سريعة أيضاً UFS 3.1.

كاميرا هاتف Realme Gt 2 master explorer :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر أيضاً بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

مع دقة 1080 بكسل.‌ كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، بالإضافة إلي دعم خاصية التثبيت البصري OIS وخاصية multi-directional PDAF مع مستشعر من نوع SONY IMX766 .‌

وخاصية مع مستشعر من نوع .‌ أما عن الكاميرا الثانية فتأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي أكبر زاوية تصوير حتي الآن 150°.‌

بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي أكبر زاوية تصوير حتي الآن كما يأتي أيضاً بظهر الهاتف كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تتوفر كاميرات الهاتف بدعم تصوير الـPanorama مع خاصية الـHDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

مع خاصية ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌ كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدلي التقاط 30/60 إطار في الثانية أيضاً.‌

مع دقة 1080 بكسل مع معدلي التقاط 30/60 إطار في الثانية أيضاً.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، لتوفير الثبات في تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Realme Gt 2 master explorer مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، توفر أصوات واضحة ونقية.‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، توفر أصوات واضحة ونقية.‌ لكن لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مع ذلك يمكن استخدام سماعة الأذن بالهاتف ، وذلك عن مدخل الشحن Type C .‌

.‌ يأتي الهاتف بدعم خاصية NFC ، للنقل السريع للملفات عن قرب.‌

، للنقل السريع للملفات عن قرب.‌ لكن لا يتوفر مع دعم لشبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف أسفل الشاشة ومن نوع Optical ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

، مع دعم خاصية لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، البوصلة ، والجيروسكوب أيضاً.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 100 وات.‌

مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ يتوفر مدخل الشحن الموجود بالهاتف أيضاً من النوع السريع Type C 2.0 ، يتوفر كذلك بدعم خاصية OTG.‌

، يتوفر كذلك بدعم خاصية كذلك يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأبيض ، والذهبي أيضاً.

سعر هاتف Realme Gt 2 master explorer :

‌520 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 9800 جنية مصري.‌

565 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 10,600 جنية مصري.‌

595 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 11,200 جنية مصري.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل الأسواق الصينية ، مع بدأ مبيعات الهاتف رسمياً وعبر موقع الشركة الرسمي.