نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone Pro Max.. متى ينزل ايفون ١٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس pro max ، هو ما نتطرق لرصده من خلال هذا المقال نقلاً عن بعض التوقعات وما تم نشره على بعض الصحف والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث نستعرض عليكم بعض من توقعات وأقاويل عديدة بخصوص سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max الجديد.

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس

ويزداد البحث في الوقت الحالي من حين لآخر عبر محرك البحث العالمي “Google” من قبل الكثير من المهتمين في الدول العربية والعالم عن سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد ، ومتى ينزل ايفون 14 ، وما هو موعد طرح هاتف ايفون ١٤ برو ماكس الجديد في السعودية ومصر والكويت والإمارات والأردن وباقي الدول العربية، وخاصة دول الخليج.

وكانت شركة أبل الأمريكية قد كشفت عن الشكل المجسم لهاتف ايفون 14 برو ماكس iPhone Pro max ، والذي من المقرر أن ينزل الأسواق الأوروبية والعربية الخليجية خلال الفترة القادمة، ولكن لم يتم تحديد موعد بعينه.

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iPhone Pro max

وفيما يخص مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد ، فقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية توقعات عن تفاصيل مواصفات الهاتف من خلال الشكل المجسم المحاكي للهاتف الذي كشفت عنه شركة أبل خلال المؤتمر الذي انعقد من أجل الإعلان عن قرب طرح ايفون 14 برو ماكس، وجاءت أبرز مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس كالآتي:

الهاتف مصنوع من الزجاج المقوى وعليه إطار من الألومنيوم للحماية

وزن هاتف آيفون 14 برو ماكس هو 226 جراما

يدعم جميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس

شاشة بمساحة 6.72 بوصة

معدل الترميز في هاتف iPhone 14 Pro max هو 120 هرتز

تقنية شاشة آيفون 14 برو ماكس Qhd الكاميرا الخلفية في آيفون 14 برو ماكس بدقة 45 ميجابكسل، وهناك كاميرا أخرى للعزل وواحدة للمساحات الشاسعة

الكاميرا تصور بتقنية 8K

الهاتف بدون حواف جانبية

المعالج A16

متوقع أن تستعين أبل بمعالج Qualcomm’s Snapdragon X65 5G chip

يدعم تقنية البلوتوث كما يدعم تقنية WiFi 6E

سعة هاتف iPhone 14 Pro max متوقع أن تصل إلى 2 تيرابايت

السعة الداخلية لهاتف آيفون 14 برو ماكس هي 128 جيجابايت

8 جيجا الرامات في هاتف iPhone 14 Pro Max

متى ينزل ايفون 14 برو max

وعن الإجابة على بعض التساؤلات المنتشرة في الوقت الحالي والتي من أبرزها متى ينزل ايفون 14 برو iPhone max ، أوضحت شركة أبل أنها تعتزم طرح الهاتف خلال شهر سبتمبر القادم، كما سيتم طرح ساعة أبل الجديد 2022، أما عن موعد طرح هاتف ايفون 14 برو ماكس في الشرق الأوسط ، فهناك توقعات أن يكون خلال شهر فبراير المقبل 2023 في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

سعر ايفون 14 برو ماكس iPhone Pro Max

نود أن نُطالعكم أنه لم يتم حتى اللحظة الكشف عن سعر ايفون 14 برو ماكس ، حيث لم تُعلن شركة أبل الأمريكية أيضاً عن أسعار هاتف أيفون 14 برو max الجديد ، ولكن هناك بعض التوقعات أن يكون سعر هاتف ايفون ١٤، 1100 دولار ، وسعر هاتف iPhone 14 Pro يبلغ 1250 دولار أمريكي ، وسعر ايفون iPhone 14 Pro Max يبلغ 1500 دولار أمريكي.

أما عن توقعات سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية سوف يبلغ 5000 ريال سعودي، أسعار ايفون 14 برو ماكس في الإمارات سيبلغ 4700 درهم، كما توقع البعض أن يكون سعر أيفون 14 برو ماكس في مصر 27500 جنيه مصري.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم كافة التفاصيل بخصوص سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس pro max ، ومتى ينزل هاتف ايفون 14 برو max الجديد في السعودية ومصر والدول العربية ، وقد أوضحنا توقعات سعر أيفون 14 في مصر والسعودية والإمارات، وسوف نتابع أول بأول جميع الأخبار وأهمها فيما يخص ذات الشأن وذلك من خلال تقارير متتالية.