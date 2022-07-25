نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الأخير لأسعار جوالات OPPO بالسعودية خلال الشهر الحالي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الهواتف بكافة الدول العربية والعالمية تخضع لعدة عوامل أهمها حجم الطلب والعرض عليها، وأسعار جوالات OPPO بالسعودية خلال سنة 2022 نتعرف عليها اليوم وفقاً لآخر تحديث تم الكشف عنه رسمياً وهو سعر بيع الهاتف بالأسواق، فقد حازت شركة أوبو على ثقة مواطني البلاد نظراً لتوفيرها عدد كبير من المزايا والإمكانيات بأجهزتها الذكية، كما أنها أحد شركات الهواتف الذكية الرائدة بالمملكة التي تعمل على تطوير أجهزتها بشكل دوري وإضافة العديد من المتطلبات التي يحتاجها الجيل الحالي بالهواتف الخاصة به.

تحديث أسعار جوالات OPPO بالسعودية خلال شهر يوليو 2022

بخلاف شركات الهواتف الذكية الأخرى نجحت شركة أوبو من خلال الهواتف الذكية بالفئة المتوسطة، بتوفير عدد كبير من الإمكانيات المتواجدة بهواتف الفئة الأعلى بالشركات الأخرى داخل هواتف أوبو الفئة المتوسطة، وبذلك اتجه العميل إلى الهواتف التي توفر له كافة المزايا المطلوبة مقابل مبلغ قليل من المال بالمقارنة مع هواتف الشركات الأخرى.

هاتف اوبو رينو 8 من المتوقع طرحه بالسوق السعودي خلال الفترة المقبلة من خلال نسختين، النسخة الأولى من الهاتف بمساحة تخزينية 128 جيجا بايت/ 8 جيجا رام، ويبلغ سعر البيع العالمي 480 دولار أمريكي وسعر البيع بالمملكة حوالي 1737 ريال سعودي.

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أسعار تليفونات اوبو رينو 2022 بالسعودية

سعر هاتف oppo reno 5z يبلغ حالياً حوالي 1349 ريال سعودي بالفئة المتوسطة بذاكرة تخزينية تبلغ 128 جيجا بايت /8 جيجا رام.

سعر هاتف oppo reno 5 pro يبلغ حالياً حوالي 2699 ريال سعودي، ذاكرة تخزينية 256 جيجا بايت /12 جيجا رام.

سعر هاتف oppo reno 6z يبلغ حالياً حوالي 1499 ريال سعودي، ذاكرة تخزينية تبلغ 128 جيجا بايت/ 8 جيجا رام.

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أسعار جوالات اوبو الفئة A بالسعودية

سعر هاتف oppo a15s يبلغ حالياً حوالي 595 ريال سعودي ريال سعودي، ذاكرة تخزينية 64 جيجا بايت/ 4 جيجا رام.

سعر هاتف oppo a74 يبلغ حالياً حوالي 965 ريال سعودي، ذاكرة تخزينية 128 جيجا بايت/ 6 جيجا رام.

سعر هاتف oppo a54 يبلغ حالياً حوالي 641 ريال سعودي، ذاكرة تخزينية 64 جيجا بايت / 4 جيجا رام.

سعر هاتف oppo a94 يبغ حوالي 1099 ريال سعودي، ذاكرة تخزينية تبلغ 128 جيجا بايت/ 8 جيجا رام.

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