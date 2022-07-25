مواصفات وسعر جوال اوبو رينو 8 في السعودية جوال الاستخدام الشاق

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مستخدمو الهواتف الذكية على موعد من السعادة بإطلاق الهاتف الجديد من شركة OPPO جوال اوبو رينو 8 الجديد كلياً بالأسواق السعودية، فقد انتشرت سلسلة هواتف الرينو الخاصة بالعلامة التجارية أبو بكثرة بجميع مدن المملكة، والإصدار الأخير منها يدعم كافة الشبكات حتى بداية من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس، مع بطارية كبيرة الحجم تناسب الاستخدام الشاق على مدار اليوم وتم تشغيل الهاتف بأحد أنظمة التشغيل الخاصة بالأندرويد، وخلال السطور التالية نوضح بعضاً من مواصفات الهاتف إلى جانب سعر البيع بالمملكة. مواصفات جوال اوبو رينو 8 يأتي الهاتف بمعالج قوي كعادته الشركة في سلسلة الرينو من الجوال، حيث يمتلك معالج ثماني النواة من نوع ميدياتك Dimensity 1300 لتقديم أعلى أداء من الهاتف، ويمتلك نواة من نوع Cortex A78 والتي تعد الأقوى من بينهم بتردد 3.0 جيجاهيرتز، إلى جانب توفير معالج رسومي Mali-G77 MC9.

أما عن وزن الهاتف يبلغ حوالي 179 جرام وأبعاده 6×73.4×7.7، مصنوع من الزجاج بشكل فريد مع إطار من معدن الألمونيوم لإعطائه لمسه جمالية رائعة.

وبالنسبة للشاشة فهي من نوع AMOLED عالية الجودة يصل حجمها إلى 6.43 بوصة بدرجة سطوع عالية تصل إلى 800 شمعة بمعدل تحديث يبلغ حوالي 90 هيرتز، فقد جاءت شاشة الهاتف بدقة 1080×2400 بيكسل، إلى جانب دعمها لميزة FHD+ لمشاهدة أفضل للفيديوهات وممارسة الألعاب مع كثافة بيكسلات لكل بوصه تبلغ 409 بيكسل. لللمزيد:- كيفية استرجاع رقم المشترك عند تغيير رقم الجوال وفقدان رقم المرور مواصفات كاميرا جوال اوبو رينو 8 الجديد كاميرا الهاتف الأمامية والخاصة بتصوير السيلفي تأتي بدقة تصل إلى 32 ميجا بكسل، أما عن كاميرا الهاتف الخلفية تأتي بدقة تبلغ 50 ميجا بكسل، والجوال يدعم التصوير بجودة الـ 8K لتصوير أجود الفيديوهات بمعدل التقاط يبلغ في الثانية الواحدة حوالي 30 إطار.

نظام تشغيل الهاتف هو آخر تحديث لأنظمة الأندرويد وهو ColorOS 12.1 والخاص ب Android 12

بطارية الهاتف تدعم شحن سريع بقوة 80 وات ويبلغ سعتها 4500 مللي أمبير، كما أنها تدعم ميزة الشحن العكسي عن طريق USB Type C تابع:- أكواد إلغاء الاشتراك في خدمات سوا سعر بيع جوال اوبو رينو بالسعودية هاتف اوبو رينو 8 الجديد كلياً من فئة رينو الأكثر مبيعاً بالمملكة، تأتي نسخة الهاتف صاحبة الذاكرة التخزينية الداخلية البالغة 128 جيجابايت/ 8 جيجا رام بسعر 1760 ريال سعودي، وتحتوي علبة الهاتف بالإضافة إليه على كابل الـ يو اس بي وسماعة الأذن، ودبوس معدن لاستخراج وإدخال شرائح الاتصال بالجوال، بالإضافة إلى دليل المستخدم وجراب لحماية الجوال وشهادة الضمان. تابع:- التحديث الأخير لأسعار جوالات OPPO بالسعودية خلال الشهر الحالي 2022 عمر شويل - جدة مواصفات وسعر جوال اوبو رينو 8 في السعودية جوال الاستخدام الشاق - ثقفني

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