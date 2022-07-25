تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2022 علي العرب سات ونايل سات “استمع الي أفضل التلاوات” بدون توقف

نجد أن هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم لسماع أفضل الأصوات في قراءة القرآن، ونجد أن تلك القناة قد حققت نسبة مشاهدة عالية منذ تواجدها بين القنوات، وتتميز بأنها من أولى القنوات التي قامت بإذاعة القرآن الكريم، ولا يوجد بها أي إعلانات أو فواصل فهي تقوم ببث القرآن الكريم على مدار ٢٤ ساعة دون توقف، ونجد أنها تعرض اسم الشيخ ، اسم السورة، الآيات القرآنية، ومعاني الكلمات الغير مفهومة على الشاشة ،وتعرض القناة مجموعة من أجمل الأصوات في قراءة القرآن مثل السديس، مصطفى إسماعيل، عبد الباسط عبد الصمد ويوجد بها الكثير من البرامج الدينية وتقدمها أفضل الشيوخ وحرص الكثير من الأشخاص بالبحث عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، ونايل سات وسوف نوضح ترددها من خلال هذا المقال.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم العرب سات

تردد قناة المجد على العرب سات جاء كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة المجد للقرآن الكريم

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز 27500

التردد 12475

قناة المجد الفضائية للقرآن نايل سات

التردد 12054

نوع الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4

معدل الترميز هو 27500

مميزات قناة المجد

بعد أن تعرفنا على تردد قناة المجد للقرآن الكريم سوف نتعرف على مميزات القناة من خلال النقاط التالية: