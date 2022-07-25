نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاثة.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي pubg 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي يحاول الآلاف من الأشخاص الذين يستعملون لعبة ببجي متابعة كيفية شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي، وأنه تم تحديث اللعبة عن طريق إضافة العديد من الأدوات الجديدة لكي تساعد اللاعب على اللعب جيداً، حيث تعطي اللعبة للفائزين العديد من الجوائز ووابهدايا المجانية، وتلقت لعبة بيجي شهرة عالية من المتابعين في كافة أنحاء العالم العربي.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي

هناك بعض الطرق البسيطة التي يجب تنفيذها لكي يتم معرفة طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي بسهولة وهو كالآتي افتح الرابط الإلكتروني الذي يحمل اسم فودافون، سجل حساب جديد عن طريق كتابة الاسم وكلمة السر ورقم الهاتف، اضغط على كلمة “الألعاب الإلكترونية” من القائمة الرئيسية، اضغط على كلمة “لعبة ببجي”، اختر عدد الشدات المناسبة لك، سوف يظهر لك ثمن شحن لعبة ببجي، ثم اضغط على كلمة “إتمام عملية الشحن”، سوف تجد الشدات في حسابك الشخصي.

مميزات التحديث الجديد في لعبة ببجي 2022

هناك العديد من المميزات الموجودة في لعبة ببجي وهي كالآتي أوضح مبرمج اللعبة أنه تم وضع أسلحة نارية مختلفة جديدة، تقدم لعبة ببجي للاعبين العديد من الهدايا والمكافآت، تم وضع ملابس حديثة وأدوار مختلفة، وجود أشكال المعابد الفرعونية على الخريطة، محاولة العثور على كنز الملك ومنافسة الأعداء، يمكن تحميل اللعبة على هواتف الأندرويد والأيفون.

كيفية تحميل لعبة ببجي بالنسبة لهواتف الأندرويد

سوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال عن كيفية تحميل اللعبة على الهاتف وهو كالآتي اضغط على متجر جوجل بلاي، ثم دون في محرك البحث “لعبة ببجي 2022″، اضغط على محرك البحث، سوف يظهر اسم اللعبة، اضغط على كلمة “تحميل اللعبة”، ثم اضغط على كلمة “تثبيت”.

كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الكود

يمكنك شحن شدات ببجي بسهولة عن طريق اتباع بعض التعليمات وهي كالآتي اضغط على الرابط الإلكتروني الخاص باللعبة، سجل دخول عن طريق الفيس بوك، دون الكود في لعبة ببجي، حدد طريقة الدفع الملاءمة لك، اختر عدد الشدات، اكتب كل المعلومات المطلوبة منك على الموقع.