نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة انعكاس شاشة الايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حل مشكلة انعكاس الشاشة للايفون ios 14 أو ios 15، يوفر هاتف الايفون الكثير من المميزات الفريدة لحامليه، ولذلك فهو من أكثر الهواتف الذكية التي يفضل الكثير اقتنائها وهو أكثر الهواتف انتشارا في العالم، واحدة من هذه المميزات هي ميزة انعكاس شاشة الايفون وربطها بشاشة التلفاز الذكية والتي تمكنهم من متابعة المباريات الرياضية الهامة وأيضا مشاهدة الأفلام المتنوعة.

انعكاس شاشة الايفون

وفرت شركة ايفون لمستخدميها ميزة رائعة لا تتوفر في كل أنواع الهواتف الذكية الأخرى وهي ميزة Air play، حيث تمكن هذه الميزة المستخدم من مشاركة الفيديوهات وكذلك الصور على شاشة التلفاز، وذلك دون اللجوء إلى استخدام أي كابلات سلكية نهائيا، ويتم ذلك عن طريق اتباع المستخدم مجموعة من الخطوات البسيطة التي تمكنه من إتمام العملية بنجاح وبدون أي مشاكل.

كيفية حل مشكلة انعكاس الشاشة للايفون

يواجه مستخدمي هاتف الايفون مشكلة انعكاس الشاشة، وفد يتمكن المستخدم حل هذه المشكلة من خلال طريقتين مختلفتين.

الطريقة الأولى

علي المستخدم اتباع الخطوات الآتية بكل دقة ليتمكن من حل مشكلة انعكاس شاشة الايفون:

قم بالتأكد من أنك تستخدم نسخ حديثة من البرامج.

عليك التأكد من توفير جمية المتعلقات التي يحتاج إليها Air Play، وقم بالتأكد من أنه يعمل ثم تأكد من إغلاق وضع الإنترنت في حالة أنه مفعل.

تأكد من جودة شبكة الإنترنت الخاصة بك.

قم بإغلاق البلوتوث وجميع برامج الجدار الناري وأيضا برامج الحماية.

تأكد من توصيل كل من الايفون والشاشة على نفس شبكة الواي فاي خاصتك.

اجعل المسافة بين الايفون وشاشة التلفاز مناسبة.

قم بتشغيل خاصية Apple Tv.

فعل شبكة الواي فاي لكل من الايفون وشاشة التلفاز وتأكد من ذلك.

قم بتوصيل الكابلات بطريقة صحيحة ومناسبة وتأكد أيضا من توافق السماعات.

أما عن الطريقة الثانية

إن لم تنجح لأي سبب في حل مشكلة انعكاس شاشة الايفون من خلال تطبيق الطريقة الأولى فهناك طريقة أخرى ومميزة اتبع خطواتها كالتالي:

أولا: يجب عليك أن تستخدم جهاز بث يمكنه العمل بأحد أنظمة أندرويد.

ثانيا: قم بتوصيل الايفون بالتلفاز عن طريق HDMI، وذلك من خلال أن تقوم بتوصيل كابل بالتلفاز والكابل الآخر بمنفذ Lightning.

تأكد من أن كل من الايفون والتلفاز متصلان علة نفس شبكة الواي فاي.

يوجد خاصية متوفرة بهواتف الايفون والتي تسمى chromecat يمكن للمستخدم استخدامها في وصلها مع HDMI.

كيفية تفعيل انعكاس شاشة الايفون

يمكن للمستخدم تفعيل خاصية انعكاس الشاشة من خلال الشاشة الذكية أو من خلال استخدام الكابل أو على Apple TV من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتوصيل الايفون وشاشة التلفاز بنفس شبكة الواي فاي.

قم بالضغط على خيار Screen Mirroring، ثم قم باختيار تلفاز ابل.

بعد ذلك عليك إدخال رمز قفل جهاز الايفون الخاص بك.

هنا يمكنك اختيار وضبط انعكاس الشاشة بالحجم الذي ترغب به.

كيفية ربط نظام IOS بالتلفاز

يمكن للمستخدم ربط بث الفيديو المرغوب فيه من iPad أو iPhone أو iPod touch بشاشة التلفاز عن طريق اتباع الخطوات التالية:

توفيرApple Digital AV Adapter وهو كابل صنعته شركة ابل يستخدم في الربط.

تتم عملية التوصيل من خلال هذا الكابل عبر مدخل HDMI، وهو نوع خاص بالجولات القديمة التي تكون مزودة بمدخل الثلاثين دبوس وهناك نوع آخر خاص بأجهزة الايفون الحديثة.

قم بتوصيل الهاتف بالتلفاز.

قم باختيار مصدر الإدخال المناسب على الشاشة حتى يتم الارتباط عن طريق هذه الوصلة.

كيفية تحديث ios

مشكلة تحديث الايفون سواء iOS 15 أو 14 iOS من المشاكل التقنية التي تواجه مستخدمي أجهزة الايفون، يوجد العديد من الطرق المتاحة لجميع المستخدمين لحل مشكلة تعذر الاتصال بالخادم، من تحديث نظام التشغيل أو تحميل برامج إصلاح النظام وغيرها، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

عليك التأكد من تثبيت آخر تحديث موجود على الايفون.

ثم قم بالدخول على الإعدادات الخاصة بالايفون.

من الإعدادات العامة قم بتحديد تحديث البرامج.

اذهب إلى التحديثات التلقائية.

فعل خيارات تحميل وتحديث IOS.

قم بتنزيل التحديثات الخاصة ب IOS.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن كيفية حل مشكلة انعكاس الشاشة للايفون iOS 14 أو iOS 15، والذي شرحنا فيه بشكل مفصل عن الطرق المتاحة التي يمكن من خلالها حل مشكلة عكس شاشة الايفون على شاشة التلفاز، وكذلك طرق توصيل هاتف الايفون مع التلفاز.