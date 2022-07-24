نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 14 الجديد المتوقعة للشكل الخارجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ايفون 14 الجديد بدأ تداول أخبارها منذ الشهر الماضي بالتزامن مع قرب موعد نزول ايفون 14 برو ماكس إلى السوق، فقد استطاعت سلسلة ايفون خلال الأعوام الماضية أن تشتهر في محيط الوطن العربي وعلى مستوى العالم، وهناك أنباء عن أن سلسلة النجاح تستمر بصدور ايفون 14 بإصداراته الأربعة مثل الإصدارات السابقة التي نزلت بنفس عدد النسخ لكي تلبي احتياجات الجميع، ولكن يتوقع البعض أن تكون النسخ الجديدة بشاشة أصغر لمزيد من الأناقة والجمال، وفي الدليل الشامل لأبرز مواصفات ايفون 14 برو Max نتناول توقعات متى ينزل ايفون 14.

توقعات مواصفات ايفون 14 الجديد

من المتوقع أن تكون مواصفات ايفون 14 الجديد قياسية وذلك من خلال الإصدارات الأربعة والتي ستختلف في مقاس الشاشة الخارجي، فالإصدار الأكبر وهو ايفون 14 برو ماكس متوقع أن يكون بشاشة قياسها يصل إلى 6.7 بوصة، بينما الإصدار ميني من ايفون من المتوقع أن يكون بمقاس شاشة يصل إلى 5.4 بوصة فقط.

وعلى الرغم من أن الإقبال دائمًا نحو الإصدارات الأكبر والنسخ الميني لا تحقق مبيعات عالية إلا أن الشركة تقوم بطرحها لمن يرغب في شرائها توفيرًا للنفقات إذ أن نسخة ميني من ايفون 14 أو أي إصدار سابق هي أقل من ناحية السعر.

كاميرا ايفون 14 برو ماكس

متوقع أن يكون هناك ترقيات كبيرة في كاميرا الايفون، وسيكون دقة وضوحها 48 ميجا بيكسل وهي بديلة للدقة الخاصة بايفون 13 التي لم تعجب الكثير من المستخدمين، وبهذا نقول أن الكاميرا ستكون من أبرز المميزات في تلك النسخة، ويمكن استخدامها في تسجيل مقاطع فيديو بدقة عالية الجودة، وهي دقة 8K المعروفة والتي توفرت في العديد من أجهزة الشركات الأخرى مثل بعض من أجهزة سامسونج المتوفرة حاليًا في الأسواق.

الشكل الخارجي المتوقع لايفون 14

التصميم الخارجي أو الشكل من الخارج متوقع ألا يختلف كثيرًا عن الإصدارات السابقة إلا فقط في شكل الكاميرا الخلفية، والحجم سيكون أقل من ايفون 13 برو ماكس، وهناك الكثير من الأخبار المتداولة عن أن التصميم الجديد سيكون مختلف من حيث الشاشة ومكان الكاميرا الأمامية أيضًا متوقع أن يظهر بشكل أصغر لمزيد من الأناقة.