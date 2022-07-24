كيفية التأكد من اختراق حسابك على فيسبوك.. وخطوات عاجلة للمحافظة على بياناتك السرية

توجد الكثير من الأسباب التي تجعل العديد من الأشخاص يرغبون في الوصول إلى حسابك على فيسبوك، وأهم هذه الأسباب هي سرقة معلوماتك الشخصية مثل كلمات المرور والصور وغيرها من البيانات الأخرى، وسنوضح في هذا المقال أهم الخطوات اللازم اتباعها في حالة التأكد من اختراق الحساب الخاص بك، وذلك طبقاً لما ذكره موقع Tom’s Guide، ولكن يجب عليك أولاً التأكد من أنه قد تم اختراق الحساب الخاص بك بالفعل.

طريقة التأكد من اختراق حساب فيسبوك

يمكنك التأكد من اختراق الحساب الخاص بك من خلال ملاحظتك لأي نشاط مشبوهاً في حسابك مثل تاريخ ميلادك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو التغييرات في اسمك، بالإضافة إلى ملاحظتك لوجود رسائل مرسلة جديدة أو طلبات صداقة جديدة لأشخاص لا تعرفهم، أو في حالة وجود مشاركات لم تظهر على الجدول الزمني الخاص بك، والتي لم تقم بنشرها، في هذه الحالة تيقن أن الحساب الخاص بك في فيسبوك مخترق.

خطوات هامة للمحافظة على بيناتك الحساسة

قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك الخاص بك، ثم انقر على السهم الصغير الموجود في الزاوية العلوية ناحية اليمين من شريط العنوان، اضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم انقر فوق الأمان وتسجيل الدخول، سيتم ظهور صفحة على الشاشة، انتقل إلى قسم “مكان تسجيل الدخول”، والتي من خلالها يمكنك مشاهدة قائمة كاملة بالأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها حالياً، وبالتالي فإنه يمكنك بكل سهولة تسجيل الخروج من جميع الأجهزة، ثم قم بالنقر فوق “تسجيل الخروج من جميع الجلسات” وسجل الدخول مرة أخرى على الجهاز الخاص بك.

ويمكنك إنهاء نشاط المخترق في حسابك من خلال النقر على “لست أنت” أو تسجيل خروج، وهذا يؤدي إلى خروج الدخيل من حسابك، وهذا يحد من الضرر الذي يمكن أن يحدثه المخترق ويسمح لك بمواصلة استعادة وتأمين السيطرة على حسابك، من المحتمل أنه قد تم استخدام الحساب المخترق في الاتصال بأشخاص في قائمة الأصدقاء، لذا فإنه يجب عليك تنبيه جهات الاتصال الخاصة بك، وإخبارهم بعدم الوثوق بأي روابط أرسلتها لهم، وقم بإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك على أن تكون قوية.