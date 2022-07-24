نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل ايفون 14 برو ماكس وتوقعات لأبرز المميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل ايفون 14 برو ماكس وهل مواصفات ايفون 14 برو والشكل الخارجي سيكون مختلف عن جميع الإصدارات السابقة؟ فمواكبةً للحداثة أعلنت شركة أبل منذ أشهر عن أنها تقترب من إطلاق ايفون 14 برو ماكس إلى السوق تلبية لنداء المستخدمين من محبي سلسلة الايفون على مدار السنوات الماضية، ولهذا قامت العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بتقديم توقعات عن سعر ومواصفات ايفون 14 قبل نزوله إلى السوق بالإضافة إلى موعد نزول ايفون 14 برو max المتوقع.

متى ينزل ايفون 14 برو ماكس

هناك العديد من التقارير التي تتعلق بالإصدار الجديد لسلسة ايفون وتبين من خلالها متى ينزل ايفون 14 برو ماكس فمن المتوقع نزوله في نهاية العام الميلادي الجاري 2022 وطرحه في السوق العربية مطلع السنة القادمة أي في شهر يناير أو شهر فبراير بحد أقصى، ولكن لم تؤكد شركة أبل الأمريكية على تلك الأخبار حتى هذه اللحظة.

أخبار جديدة عن ايفون 14 برو Max

وتم تداول العديد من الأخبار التي تخص مواصفات ايفون 14 ولكن لم يتم التأكيد عليها عن طريق الشركة، إلا أنها مواصفات أقرب إلى الصحة، حيث أن هناك بعض التغيرات التي ستحدث في الإطار الخارجي للجوال، من بينها موضع الكاميرا الخلفية الذي سيكون بشكل أكبر نوعًا ما لاستيعاب الكاميرات الأربعة الخلفية.

كما أن الجهاز متوقع أن يدعم نظام التشغيل IOS 16 الجديد والذي يتضمن على عدد كبير من التغيرات عن النسخ السابقة من بينها شاشة القفل بالإضافة إلى تحسين مستوى تطبيق الرسائل بالجوال وكذلك توفير العديد من التطبيقات الذكية المميزة التي تتعلق بالصحة ويمكن استخدامها مجانًا.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار الجديد من الأجهزة التي تدعم بصمة الوجه من خلال الشاشة على أن يكون شكلها دائري صغير، والذاكرة العشوائية قد تكون 8 جيجا بايت للإصدارات الصغيرة مثل ايفون 14 أو ايفون 14 برو الجديد.

السعر المتوقع لايفون 14 برو ماكس

من خلال التقارير المنتشرة عن سلسلة ايفون 14 الجديدة اشتملت على توقعات للأسعار التقريبية للنسخ الأربعة، على أن تبدأ من 1100 دولار أمريكي ولكن ننصح بالانتظار حتى تقوم الشركة بالإعلان عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالنسخة.