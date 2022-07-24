نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات وعرب سات HD الجديد في المقال التالي
تعد قناة الرابعة العراقية أحد أقوى القنوات الرياضية على الساحة العربية في الوقت الحالي، نظرا لما تتمتع به من قدرتها على شراء حقوق بث العديد من المباريات الهامة في الفترة الأخيرة وهو ما عمل على زيادة البحث عن تردد قناة الرابعة العراقية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، حيث أصبحت القناة أحدى القنوات المحببة لكافة محبي ومشجعي الرياضة بصفة عامة في الوطن العربي مما جعلها أحدى القنوات التي تجدها على الرسيفر الخاص بكافة محبي كرة القدم في العالم العربي. وهذا ما دفعنا لاستعراض تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات طبقا لآخر تحديث تم على ترددات القنوات.
تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات HD
هذا ويتم بث قناة الرابعة العراقية بتقنية الـ HD على القمر الصناعي نايل سات على التردد الآتي
|تردد قناة الرابعة على النايل سات
|11334
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات
هذا وبعد أن استعرضنا تردد القناة على نايل سات نستعرض سوياً تردد قناة الرابعة على عرب سات
|تردد قناة الرابعة على عرب سات
|11747
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|27500
مباراة برشلونة وريال مدريد
هذا وكما ذكرنا عن أهمية قناة الرابعة العراقية ومدى قوة المباريات التي يتم بثها عبر شاشاتها، فقد تمكنت القناة من الحصول على حقوق ملكية بث مباراة الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة في اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد وهي المباراة التي استضافها استاد اليجانت بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة صباحاً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت أبوظبي والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني برشلونة بهدف مقابل لا شيء سجله الوافد الجديد رافينيا في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.
برامج قناة الرابعة العراقية
هذا وإلى جانب المباريات الهامة التي تبثها القناة فإن هناك العديد من البرامج الرياضية وبرامج التحليل المتميزة التي يتم بثها على شاشات القناة والتي نذكر من بينها برنامج صوت الملاعب، برنامج نقطة الصفر، وغيرها من البرامج الرياضية الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات وعرب سات HD الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.