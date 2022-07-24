نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 14 برو برو ماكس iphone 14 pro max وتوقعات سعره في جميع الدول في المقال التالي
يوجد كثير من الهواتف ولكن أحدث نوع من أنواع الهواتف مواصفات ايفون 14 برو والتي أصدرته شركة أبل ولا يوجد في هذا الهاتف أي خطأ، وهذا الهاتف يشبه بدرجة كبيرة iphone 14pro max بالرغم من أن iphone 14pro أقل في الحجم من برو ماكس وأقل في السعر ولكن يوجد بهم نفس المميزات.
مواصفات ايفون 14 برو
في هذه المقالة سوف أتحدث عن سعر ومواصفات آيفون 14 برو، وجميع المميزات التي تميزه عن أي هاتف أخر حتى يتم معرفة جميع التفاصيل في الهاتف.
- وزن الهاتف يصل إلى 207 جرام.
الهاتف لا يتأثر بوجود المياه أو التراب عليه.
- حجم شاشة الهاتف 1.6 بوصة.
- الهاتف يتكون من كاميرا خلفية رباعية بها كاميرا أساسية يوجد بها 48 ميجا بيكسل وعدسة تكون ثلاثية الأبعاد.
- وفي الهاتف فلاش مثل ضوء الليد يأخذ الصورة بدقة عالية جداً، ويستخدم هذا النوع من أنواع الهواتف الفوتوغرافي.
- يوجد بصمة الأصابع والتعرف على وجه الشخص.
- ومساحة البطارية تصل إلى 3750 مللي أمبير.
سعر آيفون 14 برو
- من المتوقع أن يكون سعر أيفون 14برو، ألف دولار أو ألف ومائة دولار وتم تحديد هذا النوع من الهاتف على حسب سعر أيفون 13برو.
- من الممكن أن يكون هذا السعر منطقي بسبب زيادة مساحة البطارية وتطور كبير جداً في الكاميرا الخلفية في الهاتف.
- وزيادة سعة التقريب الموجود في نوع الهاتف أيفون 14برو عن أيفون 13 برو.
يفضل كثير من الأشخاص هذا النوع من الهاتف لأن حجم الشاشة يصل إلى 120 هرتز.
- كما أنه من المعروف أنه يوجد فرق بين هذا النوع من الهاتف وايفون 13برو، والفرق هو مائة أو مائة وخمسين دولار وهذا الفرق يرجع إلي التحديثات في الإصدار الجديد.
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