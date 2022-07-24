نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022، تعتبر من أهم القنوات التلفزيونية العربية والتي تمتلك شعبية كبيرة بالشرق الأوسط، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى ثقافي وغنى بالمعلومات العامة، حيث تعرض القناة العديد من البرامج والأفلام الوثائقية المتميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022

تعتبر قناة National Geographic Abu Dhabi من أوائل القنوات العربية التي عملت على تقديم وبث برامج ثقافية ووثائقية باللغة العربية، حيث بدأت بثها على القمر الصناعي النايل سات عام 2009، لتستمر خلال ثلاثة عشر عاما في تقديم أفضل البرامج العلمية والوثائقية وغيرها، باللغة العربية الفصحى، مما جعلها من أفضل القنوات العربية، ونستعرض الآن على موقع ثقفنى تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، وذلك على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، لمتابعة أفضل البرامج والأفلام الوثائقية المتنوعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على القمر الصناعي النايل سات HD 2022

يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية HD، لمشاهدة جديد البرامج الثقافية والوثائقية والعلمية.

تردد القناة: 11411 HD

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معدل التصويب: 4/3

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على النايل سات SD

لمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بخاصية SD من خلال ضبط الرسيفر كالتالي:-

تردد: 11526

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصويب: 6/5

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي عرب سات 2022

لمتابعة البرامج والأفلام الوثائقية المتنوعة على قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال القمر الصناعي عرب سات، يرجى ضبط الريسيفر على التردد التالي:-

تردد : 11804 MHZ

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصويب: 4/3

ومنذ انطلاقها عام 2009 وأصبحت من أفضل القنوات العربية التي تقدم برامج تلفزيونية، تتناول الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والهندسة بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية المختلفة، وتقدم محتواها بشكل مجاني وباللغة العربية الفصحى، ولمعرفة أفضل برامجها وموعد عرضه عبر الرابط التالي ” قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ” ونستعرض الآن بعض أهم برامجها كالتالي” اعقد الإصلاحات – هندسة عبقرية – عمليات نقل عملاقة – أحاجي التاريخ – إنشاءات عملاقة – أساطير العالم الجليدي – الحياة البرية بمختلف أجزاءها – تحقيقات الكوارث الجوية – مصر القديمة – سمكة التونة العنيدة” وغيرها من البرامج المتنوعة.