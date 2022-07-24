مواصفات أيفون ١٤ برو ماكس الجديد ٢٠٢٢م المتوقعة وموعد إصداره وسعره

من أهم ما تسعي إليه شركة أبل الأمريكية العملاقة تحديثات وإصدارات الأيفون بجميع أجياله والتوقعات القادمة التي يجيب ان تكون في مواصفات أيفون ١٤ برو ماكس والتي بانتظارها في جميع الأسواق العالمية من محبي ومهتمي التطورات في عالم الجوالات وهي بمثابه انتقال من رفاهي إلى اعلي بالخصول وامتلاك أجهزة محموله بها كل ما يخطر علي بال العميل.

والمتوقع من مواصفات الأيفون ١٤ برو ماكس

أن يتم تغيير نظام التشغيل إلى ios v15 أو نظام التشغيل ios 16 الجديد وذلك بدلا من أنظمة الاندرويد .

أن يتم وضع مواصفات للبطارية علي ان تكون بسعة ٤٥٠٠ أمبير مما يطيل في عمرها.

أن تكون حجم الشاشة 6.7 بوصه إلى 7 بوصه بمعدل ١٢٠ هرتز وذلك هو الحجم المتوقع ان تكون عليه.

أن يكون الهيكل مصنوع من معدن التيتانيوم المقاوم للصدأ.

أن يكون المعالج خماسي النواة.

أن يحتوي علي رامات ٨ جيجابايت وذاكره داخليه ١٢٨ جيجابايت.

أن يكون محتوي علي مستشعر بمعدل ٤٨ ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يدعم الايفون ١٤ برو ماكس الجديد شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس.

أيضاً من التوقعات ان يدعم خاصيه تصوير الفيديو من ٣٠ إلي ٦٠ فريم.

كما يتوقع ان يدعم خاصية بصمة الوجه والعين واحتوائه علي عدسة مكبر بدقه ١٣ ميجابكسل في الخلفية .

كما يتوقع ان يكون الجهاز مقاوم للغبار والمياه وبه خاصيه الشحن الأمامي والعكسي والسماعات الخارجية ذات صوت واضح ومميز استيريو.

سعر أيفون ١٤ برو ماكس والموعد المتوقع لإصداره

من المتوقع ان يكون سعر الجهاز ما يقارب ١٣٠٠ دولار اي ما يعادل ٢٥ ألف جنيه مصري ومن العيوب المتوقعة بجهاز أيفون برو ماكس١٤أنه يحتوي على شريحة واحدة فقط ولا يوجد بالجهاز نظام بصمة الإصبع كما انه لا يوجد بالجهاز ذاكرة خارجية ولا يوجد به منفذ لسماعات الأذن الخارجية، ومن المتوقع أيضا ان يتم طرح الجيل الجديد من أيفون ١٤ برو ماكس في خلال الفترة القادمة والتي تبدأ من شهر سبتمبر ٢٠٢٢ وحتي نهاية أكتوبر ٢٠٢٢ م ومن المتوقع طرح هذا الجيل الجديد في منتصف شهر سبتمبر القادم وفي انتظار الخصائص والمميزات التي سوف يكون عليها جهاز أيفون ١٤ برو ماكس.