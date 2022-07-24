نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء ماسات فري فاير عن طريق الـ Free Fire Diamonds 2022| ID في المقال التالي
شراء ماسات فري فاير من الموقع الرسمي الخاص بهذه اللعبة والذي يوفر لكم الماسات بواسطة الـ id وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات الهامة التي لا يمكن أن تتم عملية الشراء بدونها، لعبة فري فاير تحتاج إلى تزويد كمية الماسات بها لكي يتمكن مستخدميها من مواصلة القتال والانتقال إلى مستويات أكثر حماسة وأكثر إثارة، فبدون الماسات لن يستطيع هؤلاء المستخدمين تحقيق أهدافهم المرجوة من اللعبة بالإضافة إلى أنهم سوف يخسرون المنافسة مقابل الأشخاص الذين يواجهونهم في هذه اللعبة المميزة والشيقة.
شراء ماسات فري فاير
تعد ماسات فري فاير من أهم محتويات اللعبة والتي يجب أن تكون متوفرة وبزيادة في لعبة فري فاير ولكي يستطيع اللاعبون امتلاك هذه الماسات يمكنهم شراؤها من المواقع الرسمية المضمونة، التي تمنح الماسات للاعبين بسعر رمزي غير مبالغ فيه، هذه المواقع هي:
- موقع Unipin.com يمكن من خلاله شراء عدد من الماسات حيث يوفر الموقع عدد من 5: 73000 ماسة موجودين على الموقع، كما أن هذا الموقع مضمون جدًا لن يعرضكم للنصب، بالإضافة إلى أنه يعطيكم الماسات بمبلغ بخس جدًا.
- موقع Upoint.id من أكثر المواقع ثقة وأمان يقوم ببيع الماسات والتي يقدمها بكميات مختلفة وخيارات متنوعة ولكن يجب الدخول على الحساب الخاص بفري فاير التابع لكم.
- موقع Juragancash.com يوفر هذا الموقع عدد كبير من الماسات، ولامتلاك هذه الماسات لابد من تنشيط شعار فري فاير قبل تحديد عدد الماسات ثم استكمال معرف اللاعب الخاص بـ فري فاير.
شحن ماسات فري فاير عن طريق الـ ID
هناك مواقع مجانية يمكن من خلالها شحن ماسات فري فاير باستخدام الأيدي الخاص بالمستخدمين أشهر هذه المواقع ما يلي:
- موقع oonoo: من أحسن المواقع المستخدمة في شحن الماسات والذي اشتهر كثيرًا خلال الفترة الحالية، حيث يمكن الشحن منه بطريقة جديدة سريعة وبسيطة بالإضافة إلى أنه آمن جدًا.
- الشحن من هذه الموقع لا يحتاج إلى القيام بالكثير من الخطوات بل يتطلب فقط الدخول على الموقع وإتمام عملية التسجيل فيه، ثم تحديد نوع حزمة الماسات المراد امتلاكها.
- موقع Chop2game: هذا الموقع ينتمي إلى شركة جارينا الخاص بالألعاب وهو مسؤول عن شحن جواهر فري فاير، والذي يسمح بتعامل كل الدول العربية معه، كما يعرض أسعار مناسبة جدًا مقابل شحن الماسات.
- يتم شحن الماسات بواسطة الأيدي بشكل يسير، حيث يتطلب من اللاعبين تسجيل الحساب الخاص بهم والمستخدم في اللعبة على الموقع وتحديد الباقة المناسبة لهم.
- سوف يتسلم اللاعبون حزمة الماسات خلال وقت قصير.
- لزيارة هذا الموقع يجب الضغط “هنا” Chop2game.com.
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