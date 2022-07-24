تردد قناة on time sports 1-2-3 2022 أون تايم سبورت الناقلة مباريات الدوري المصري

يتذايد البحث اليوم الأحد 2022/07/24 على تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، التي ستنقل مباريات هامة تجمع فرسان الكرة المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز المصري، لحساب الجولة 26 والمعروف أن القنوات هي الناقل الحصري الوحيد لجميع مباريات الدوري فضائياً، لذا لا يمكنك مشاهدة المباريات بدون أستقطاب تردد القناة الجديد ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم الترد الجديد وطريقة تنزيل القناة بسهولة، حتى تستمتعوا بمشاهدة كافة الأحداث الرياضية المصرية والعالمية عبر الشاشة الرياضية رقم 1 في مصر.

انتظرونا مع الأستوديو التحليلي لمباراة الاهلي و الجونة مع كريم خطاب

وضيوف الاستوديو الكابتن عبد الظاهر السقا والكابتن محمد فضل و الكابتن عماد متعب

المحلل الرياضي احمد عز و المحلل الرياضي احمد نجيب

والفقرة التحكيمية مع الكابتن ( سمير عثمان ) وتعليق ايمن الكاشف#ONTime_Sports pic.twitter.com/35mhC3bXHf — OnTime Sports (@ONTimeSports) https://twitter.com/ONTimeSports/status/1551158948086091776?ref_src=twsrc%5Etfw

قنوات on time sports hd

انطلقت قنوات أون سبورت عام 2017 ومنذ هذا التاريخ والقنوات في تطور مستمر، وتجتذب الملايين من المشاهدين على مدار السنين الماضية وفي بداية البث كانت القنوات تنقل بتقنية sd العادية، قنوات أون من أفضل القنوات الرياضية العربية حالياً، واليوم بعد أن تم شراء أفضل أجهزة البث الفضائي أصبحت القنوات hd عالية الجودة، وتسعى دائماً إلي التحديث والتطوير.

مباريات اليوم على قنوات أون سبورت