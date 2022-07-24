Realme Gt 2 pro فلاج شيب ريلمي الجديد | أهم مواصفات وأسعار الهاتف

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Realme Gt 2 pro فلاج شيب جديد وجيل جديد من هواتف شركة ريلمي ينطلق رسمياً لأسواق الهواتف الذكية حول العالم. حيث مؤخراً أعلنت شركة Realme عن إطلاق النسخة الأعلي من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـGt الخاصة بها. فقدمت الشركة هاتفين جديدين وهما : Realme Gt 2 ، وأيضاً النسخة الأقوي Realme Gt 2 pro. تتوفر تلك الهواتف مع مجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية المتشابهة مع بعض التطورات والتعديلات في نسخة البرو لتحسين الأداء والجودة وبالتالي زيادة السعر. فهاتف Realme Gt 2 pro يأتي مع أحدث إصدارات شركة كوالكوم للمعالجات وهو Snapdragon 8 Gen 1 والذي يقدم أداء مميز علي كثير من الهواتف الرائدة. الهاتف كذلك يأتي مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز مع تقنية LTPO لتوفير طاقة الهاتف. كما يتوفر الهاتف ببطارية بحجم مناسب وسرعة شحن مناسبة أيضاً بقدرة 65 وات. الهاتف أيضاً متوفر مع نظام كاميرات جديد ومميز مع أول عدسة للتصوير الواسع بزاوية تصل إلي حوالي 150 درجة. بالإضافة إلي عدسة Microscope للتكبير حتي 40x. وفيما يأتي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Realme Gt 2 pro الجديد من شركة Realme. مواصفات هاتف Realme Gt 2 pro : ‌الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 189 أو 199 ، وذلك باختلاف لون الهاتف المتاح.‌

كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف.

بالكامل في ظهر الهاتف. بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تأتي بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تأتي بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ إلا أن الهاتف لا يتوفر مع مدخل إضافي لتركيب كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين المتاحة بالهاتف.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مع مقاومة لرذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.7 إنش تأتي من نوع LTPO2 AMOLED ، وبجودة 2K مع دقة بكسلات 1440×3216 بكسل.‌

، وبجودة مع دقة بكسلات بكسل.‌ بالإضافة إلي دعم كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 526 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تتوفر شاشة الهاتف مع معدل سطوع عالي يصل إلي حوالي 1400 شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ كما تأتي الشاشة أيضاً بدعم خاصية HDR10+ ، لتوفير درجة وضوح مناسبة وعالية للمحتوي الظاهر علي الشاشة.‌

، لتوفير درجة وضوح مناسبة وعالية للمحتوي الظاهر علي الشاشة.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم خاصية الـ1B Color ، والتي تتيح عرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف وبالتالي توفير صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، والتي تتيح عرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف وبالتالي توفير صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ أيضاً شاشة الهاتف تحتل نسبة 92.6% من جسم الهاتف ، وبالتالي توفر جزء كبير من الهاتف للعرض.‌

من جسم الهاتف ، وبالتالي توفر جزء كبير من الهاتف للعرض.‌ كذلك شاشة الهاتف تأتي مع معدل تحديث عالي يصل إلي حوالي 120 هيرتز ، لتوفير سرعة وسلاسة في التنقل والحركة علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير سرعة وسلاسة في التنقل والحركة علي الشاشة.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع تقنية LTPO 2 الإصدار الثاني ، والتي تتيح التدرج في معدل التحديث من 1 هيرتز حتي 120 هيرتز وبالتالي تقلل من إستهلاك طاقة الهاتف.‌

الإصدار الثاني ، والتي تتيح التدرج في معدل التحديث من 1 هيرتز حتي هيرتز وبالتالي تقلل من إستهلاك طاقة الهاتف.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً بأبعاد العرض المعروفة 20:9 ، لإتاحة مساحة أكبر للعرض والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

أما عن الحماية فشاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، والتي توفر الحماية من الخدش أو الكسر. أداء الهاتف : ‌الهاتف متوفر مع أحدث إصدار لواجهة مستخدم ريلمي الخاصة والمميزة Realme UI 3.0 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Google الخاص Android 12 .‌

، والتي تأتي مع نظام تشغيل الخاص .‌ كما يأتي الهاتف مع إصدار جديد من معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر لتوفير طاقة الهاتف.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر لتوفير طاقة الهاتف.‌ معالج الهاتف موجود في بعض الهواتف الرائدة الأخري مثل : Sony Xperia 1 IV ، Vivo x80 pro ، Honor magic 4 pro ، وأيضاً هاتف Xiaomi 12 pro.‌

يعمل المعالج بنواة أقوي تتوفر من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية من نوع Cortex-A710 ، وتعمل بتردد يصل إلي 2.50 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي 2.50 جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، وتتوفر تلك بتردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر تلك بتردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌ كما يتوفر بالهاتف معالج رسوميات من شركة Qualcomm أيضاً ويأتي من نوع Adreno 730 .‌

أيضاً ويأتي من نوع .‌ متوفر من الهاتف أربعة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

كذلك تأتي رامات الهاتف من نوع LPDDR5 السريع.

السريع. أيضاً مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 السريع أيضاً لتوفير السرعة في عرض وقراءة البيانات. كاميرا هاتف Realme Gt 2 pro : ‌كاميرا السيلفي الأمامية بالهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر مع خاصية الـHDR ومستشعر SONY IMX615 ، وتصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

ومستشعر ، وتصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـOIS وأيضاً Multi-directional PDAF وبمستشعر من نوع SONY IMX766 .‌

وأيضاً وبمستشعر من نوع .‌ الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تأتي أيضاً بزاوية تصوير واسعة 150°.‌

بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تأتي أيضاً بزاوية تصوير واسعة 150°.‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فهي عدسة Microscope تتوفر بدقة 3 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.3 ، تأتي بدعم خاصية الـAF مع التكبير حتي 40x.‌

تتوفر بدقة 3 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.3 ، تأتي بدعم خاصية الـAF مع التكبير حتي 40x.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR وتصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي Dual-Tone بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ8K ، وذلك بمعدل التقاط 24 إطار لكل ثانية.‌

، وذلك بمعدل التقاط 24 إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة 4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل وبمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌ كذلك التصوير أيضاً بجودة FHD مع دقة 1080 مع معدل التقاط 30/60/240 إطار في الثانية.‌

مع دقة 1080 مع معدل التقاط 30/60/240 إطار في الثانية.‌ الهاتف أيضاً متوفر بدعم خاصية الـGyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Realme Gt 2 pro مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ستيريو ، لتوفير تجربة صوتية مميزة.‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ستيريو ، لتوفير تجربة صوتية مميزة.‌ لكن للهاتف لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

كما يمكن استخدام سماعة الأذن عن طريق مدخل الشحن Type C .‌

.‌ الهاتف أيضاً متوفر بدعم خاصية NFC.‌

إلا أنه لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM. ‌

‌ بصمة الاصبع المتوفرة في الهاتف تأتي أسفل الشاشة الأمامية من نوع Optical.

يتوفر أيضاً مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock .‌

.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : البوصلة ، التسارع ، الجيروسكوب ، التقارب ، وأيضاً مقياس الضوء.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تأتي من نوع Li-poly ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 33 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير تأتي من نوع ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال 33 دقيقة فقط.‌ يتوفر مدخل الشحن الموجود في الهاتف أيضاً من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية كذلك الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأخضر ، الأبيض ، والأسود أيضاً. سعر هاتف Realme Gt 2 pro : ‌615 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 11,630 جنية مصري.‌

660 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 12,480 جنية مصري.‌

710 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 13,420 جنية مصري.‌

785 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 14,840 جنية مصري. عمر شويل - جدة Realme Gt 2 pro فلاج شيب ريلمي الجديد | أهم مواصفات وأسعار الهاتف - ثقفني

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