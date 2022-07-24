طريقة تحديث Efootball 22 إي فوتبول بيس 22 رقم 1.14 بالتعليق عربي

Efootball 22 إي فوتبول بيس 22 تحديث رقم 1.14 الذي أعلنت عنة كونامي يوم الخميس الماضي 21 يوليو 2022 وأهم ما جاء في هذا التحديث هوا وضع اللعب الجديد Freind match ومن خلال هذا الوضع سوف تتمكن من اللعب مع أصدقائك علي الهواتف الذكية بكل سهوله فكل ما عليك هوا إنشاء غرفة Match Room وعند إنشائها تحصل علي رقم للغرفة تستطيع إرسالة للاصدقاء للدخول عليها وبداية اللعب كما سوف تستطيع حماية الغرفة برقم سري للحفاظ علي الخصوصية والتحكم في نمط المبارة من حيث مدة المباراة والكثير من الإعدادات كما تم الإعلان عن وضعين جديدين هما Touch and Flich والوضع الكلاسيكي Classic ونوضح الأن خطوات تحميل وتحديث إي فوتبول بيس 22 وباقي المعلومات اللازمة عن اللعبة

طريقة تحميل Efootball 22

أولا تقوم بتوصيل الموبيل عبر شبكة انترنت قوي سواء عن طريق الواي فاي أو بيانات الهاتف.

ثم الدخول إلي متجر التطبيقات وكتابة efootball 22 في صندوق البحث الموجود في المتجر.

بعد ذلك الضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجانب اللعبة في صندوق البحث.

يتم تحميل اللعبة علي جهازك بأخر تحديث وتصبح جاهزة للعب.

خطوات تحديث Efootball 22 1.14

في حالة كانت اللعبة مثبيتة بالفعل علي هاتفك الذكي يمكنك تنزيل أخر تحديث 1.14 بسهولة عبر الخطوات الآتية:

توصيل الموبيل بشبكة الانترنت بإحدي الطرق المذكورة سابقا.

ثد فتح متجر تطبيقات الهاتف وكتابة أسم اللعبة في صندوق البحث.

تظهر اللعبة الأن في النتائج الاولي وتضغط علي أيقونة تحديث الظاهرة أمامك.

بعد إكتمال التحديث تقوم بفتح اللعبة وتجد جميع الخصائص الجديدة متاحة.

معلومات ومميزات إي فوتبول بيس 22

تعتبر إي فوتبول بيس 22 من أفضل الألعاب التي تحاكي كرة القدم الحقيقة والتي لا تحتاج لمواصفات هائلة لتشغيل اللعبة فقط تحتاج إلي مساحة تخزين 2 جيجا بايت مع ذاكرة مرور عشوائية “الرامات” 3 جيجا بايت مع معاج رسومات رباعي النواة وتتميز اللعبة بالعديد من المميزات وهي: