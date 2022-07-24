نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجودة عالية HD.. أحدث تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 على قمر نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرابعة العراقية على قمر نايل سات وعرب سات بجودة عالية hd – sd. نتعرف عليه في السطور التالية. حيث يكثر البحث في الوقت الحالي عن تردد قناة الرابعة العراقية لمتابعة المباريات التي تنقلها القناة بشكل مجاني دون الحاجة لدفع اشتراك شهري. حيث تمكنت قناة الرابعة الرياضية من جذب أنظار عشاق ومحبي متابعة مباريات كرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى في فترة وجيزة عقب حصولها على حقوق بث العديد من المباريات الهامة والتي كان آخرها المباريات الودية التي تقام بين الفرق الإنجليزية والإسبانية. مرورًا بحصولها على حقوق بث مباريات المنتخب العراقي وأيضًا مباريات الدوري العراقي المختلفة. وفيما يلي نتعرف على تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2022.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية نايل سات

يتطلع الكثير في الوقت الحالي للتعرف على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات hd. وذلك من أجل الاستماع بما تنقله القناة من أحداث رياضية مختلفة على مدار الساعة. حيث يمكنكم تنزيل تردد قناة الرابعة الرياضية فور إدخال بيانات استقبال القناة والتي نرصدها لكم في الآتي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11678 (V)

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

الجودة HD

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022

تعد قناة الرابعة الرياضية العراقية من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل وبث الأحداث الرياضية طوال الوقت. حيث تنقل قناة الرابعة العراقية العديد من مباريات كرة القدم المختلفة والتي وذلك بجودة بث عالية على القمر الصناعي نايل سات HD. وذلك بشكل مجاني دون تشفير وهو ما جعلها محل اهتمام كبير لدى عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي. إضافة إلى ذلك فإن القناة تحرص أيضًا على تقديم العديد من البرامج الرياضية الإخبارية التي تتناول الأحداث الرياضية البارزة عربيًا وعالميًا.

تردد قناة الرابعة العراقية

يمكنكم أيضًا متابعة ما تعرضه قناة الرابعة العراقية الرياضية من خلال تردداتها التالية. حيث تعمل هذه الترددات بكفاءة عالية دون تشويش أو تقطيع في البث والإرسال التليفزيوني للقناة على القمر الصناعي نايل سات. والتي هى كالتالي:

القمر الصناعى التردد FEC/SR معدل الجودة نايل سات 10719 (V) 27500 – 5/6 HD نايل سات 11334 (H) 27500 – 5/6 HD نايل سات 10727 (H) 27500 – 7/8 HD

تردد قناة الرابعة العراقية عرب سات

نرصد لكم في الجدول التالي التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات. والذي يعمل بجودة بث SD دون انقطاع ويمكنكم تنزيل تردد القناة على أجهزة الاستقبال بشكل سريع من خلال بيانات القناة والتي هي كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات تردد قناة الرابعة 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 2/3 الجودة SD

تردد قناة الرابعة

قناة الرابعة العراقية الرياضية تنفرد في أغلب الوقت بحصولها على حقوق بث مباريات هامة يترقب مشاهدتها الجماهير في الوطن العربي مجانًا. حيث تعرض القناة أحيانًا مباريات متنوعة من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم. وذلك منذ انطلاق بثها التليفزيوني خلال عام 2021 ونالت إعجاب الملايين من عشاق الرياضة وخاصة متابعي كرة القدم في مختلف البلدان. واهتمت قناة الرابعة ببث عدة بطولات رياضية أخرى مثل المباريات الهامة لكرة السلة في كأس آسيا وألعاب الجري والسباحة ومختلف الرياضات الممتعة التي تلبي من خلالها رغبات المشاهدين.