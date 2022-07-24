موعد طرح iphone 14 pro max وما هي مواصفات الخاصة بهاتف أيفون 14 برو ماكس

موعد طرح iphone 14 pro max المتداول عنه معلومات كثيرة بالعديد من فيديوهات منتشرة . حيث أن نزول أيفون 14 برو ماكس في كافة الأسواق ذلك ما ينتظره عشاق هواتف أيفون التي . أثبتت جدارتها سواء في مكونات Hardware الداخلية أو مكونات هواتف أيفون في Software الخاصة ببرامجها المختلفة . كذلك فيما يخص مواصفات iphone 14 pro max السابقة التي عاهدها مستخدميها بأنها مميزة جداً . تأتي المواصفات تلك المرة المنتظرة بتقنية أقوي ومواصفات متعددة في محتوي الهاتف بالكامل جديدة . بشكل كامل وعبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنتعرف . علي سعر هاتف iphone 14 pro max ومواصفات أيفون 14 برو ماكس الجديد .

موعد طرح iphone 14 pro max في كافة الأسواق العالمية

حتي هذه اللحظة لم تقم شركة أبل العالمية بتحديد موعد طرح iphone 14 pro max في كافة الأسواق العالمية . ولكن فيما يخص بعض المعلومات المتداولة عن هاتف iphone 14 pro max الجديد . ربما سيكون الموعد الخاص بإطلاقه سيكون في شهر سبتمبر القادم وذلك وفقاً لما هو معتاد من شركة أبل بطرح نسختها الجديدة . من هواتف أيفون في ذلك الشهر من كل عام وربما سيكون في منتصف سبتمبر القادم . كما أن هاتف iphone الجديد سيطرح مقاوماً للماء والغبار مثلما اعتادت شركة أبل بوضع . تلك التقنية المميزة في كافة نسخ أيفون المختلفة . وفيما يخص مواصفات هاتف أيفون 14 الجديد سنعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

مواصفات أيفون 14 برو ماكس

في موعد طرح iphone 14 pro max بمواقع البحث المتعددة سيتميز بمواصفات عديدة ومنها الآتي :-

وزن هاتف أيفون 14 برو ماكس 226 جرام وذلك الوزن أخف من النسخة السابقة . كما أن جوال أيفون 14 الجديد من مادة الزجاج القوي مع أطار ألومنيوم لزيادة الحماية بالهاتف . كذلك بجانب إطلاق هاتف أيفون 14 داعماً لكافة شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس . شاشة iphone 14 pro max مساحتها 6.72 أنش . كما يتمتع هاتف iphone الجديد بمعد ترميز أقوي وهو معدل 120 هرتز . التقنية الجديدة بشاشة الهاتف هي تقنية QHD . كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 45mb وكاميرا خاصة بالعزل وكاميرا للمساحات الواسعة . كذلك تم وضع تقنية 8K الخاصة بالتصوير في كاميرا iphone 14 pro max . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” سنعرض مواصفات أخري بهاتف أيفون 14 .

العديد من مواصفات iphone 14 pro max

نزول أيفون 14 برو ماكس في الموعد المحدد سيتمتع بالآتي :-

سيطرح الهاتف الجديد أيفون 14 بدون أي حواف جانبية .

كما سيكون معالج الهاتف بتقنية Qualcomm Snapdragon X65 5G Chip .

كذلك فيما يخص سعة التخزين الداخلية ربما ستصل إلي مساحة 2 تيرا بايت .

أما فيما يخص مساحة الرام في هاتف أيفون 14 برو ماكس ستكون 8GB .

ستكون 8GB . وحتماً سيكون سعر ومواصفات أيفون 14 الجديد منافسة للعديد من الهواتف العالمية وذلك ما تحرص عليه شركة أبل .

منافسة للعديد من الهواتف العالمية وذلك ما تحرص عليه شركة أبل . وفيما يخص سعر هاتف أيفون 14 الجديد سنتعرف عليها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

سعر هاتف iphone 14 pro max

موعد طرح iphone 14 pro max بسعر عالمي متوقع محدداً له 1200 دولار أمريكي . ربما سيعادل سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس داخل الإمارات العربية المتحدة سعر 4700 درهم . كما من المتوقع أن يكون سعر iphone 14 pro max داخل المملكة العربية السعودية 5000 ريال سعودي . متوقعاً أن هاتف أيفون 14 الجديد داخل مصر سيكون سعره 27500 جنيه مصري . تلك كانت أسعار هاتف iphone 14 pro max المتوقعة بالأسواق عبر مقال “موقع ثقفني” .

موعد طرح iphone 14 pro max المتوقع وفقاً للعديد من المعلومات المتداولة بأنه سيكون في منتصف شهر سبتمبر القادم . وذلك استناداً للموعد الذي يتم فيه إطلاق هاتف أيفون من شركة أبل العالمية في كل عام . وذلك ما عرضناه في سطور مقال “موقع ثقفني” .