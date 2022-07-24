نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد طرح iphone 14 pro max وما هي مواصفات الخاصة بهاتف أيفون 14 برو ماكس في المقال التالي
موعد طرح iphone 14 pro max المتداول عنه معلومات كثيرة بالعديد من فيديوهات منتشرة . حيث أن نزول أيفون 14 برو ماكس في كافة الأسواق ذلك ما ينتظره عشاق هواتف أيفون التي . أثبتت جدارتها سواء في مكونات Hardware الداخلية أو مكونات هواتف أيفون في Software الخاصة ببرامجها المختلفة . كذلك فيما يخص مواصفات iphone 14 pro max السابقة التي عاهدها مستخدميها بأنها مميزة جداً . تأتي المواصفات تلك المرة المنتظرة بتقنية أقوي ومواصفات متعددة في محتوي الهاتف بالكامل جديدة . بشكل كامل وعبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنتعرف . علي سعر هاتف iphone 14 pro max ومواصفات أيفون 14 برو ماكس الجديد .
موعد طرح iphone 14 pro max في كافة الأسواق العالمية
حتي هذه اللحظة لم تقم شركة أبل العالمية بتحديد موعد طرح iphone 14 pro max في كافة الأسواق العالمية . ولكن فيما يخص بعض المعلومات المتداولة عن هاتف iphone 14 pro max الجديد . ربما سيكون الموعد الخاص بإطلاقه سيكون في شهر سبتمبر القادم وذلك وفقاً لما هو معتاد من شركة أبل بطرح نسختها الجديدة . من هواتف أيفون في ذلك الشهر من كل عام وربما سيكون في منتصف سبتمبر القادم . كما أن هاتف iphone الجديد سيطرح مقاوماً للماء والغبار مثلما اعتادت شركة أبل بوضع . تلك التقنية المميزة في كافة نسخ أيفون المختلفة . وفيما يخص مواصفات هاتف أيفون 14 الجديد سنعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
مواصفات أيفون 14 برو ماكس
في موعد طرح iphone 14 pro max بمواقع البحث المتعددة سيتميز بمواصفات عديدة ومنها الآتي :-
- وزن هاتف أيفون 14 برو ماكس 226 جرام وذلك الوزن أخف من النسخة السابقة .
- كما أن جوال أيفون 14 الجديد من مادة الزجاج القوي مع أطار ألومنيوم لزيادة الحماية بالهاتف .
- كذلك بجانب إطلاق هاتف أيفون 14 داعماً لكافة شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس .
- شاشة iphone 14 pro max مساحتها 6.72 أنش .
- كما يتمتع هاتف iphone الجديد بمعد ترميز أقوي وهو معدل 120 هرتز .
- التقنية الجديدة بشاشة الهاتف هي تقنية QHD .
- كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 45mb وكاميرا خاصة بالعزل وكاميرا للمساحات الواسعة .
- كذلك تم وضع تقنية 8K الخاصة بالتصوير في كاميرا iphone 14 pro max .
- وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” سنعرض مواصفات أخري بهاتف أيفون 14 .
العديد من مواصفات iphone 14 pro max
نزول أيفون 14 برو ماكس في الموعد المحدد سيتمتع بالآتي :-
- سيطرح الهاتف الجديد أيفون 14 بدون أي حواف جانبية .
- كما سيكون معالج الهاتف بتقنية Qualcomm Snapdragon X65 5G Chip .
- كذلك فيما يخص سعة التخزين الداخلية ربما ستصل إلي مساحة 2 تيرا بايت .
- أما فيما يخص مساحة الرام في هاتف أيفون 14 برو ماكس ستكون 8GB .
- وحتماً سيكون سعر ومواصفات أيفون 14 الجديد منافسة للعديد من الهواتف العالمية وذلك ما تحرص عليه شركة أبل .
- وفيما يخص سعر هاتف أيفون 14 الجديد سنتعرف عليها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
سعر هاتف iphone 14 pro max
- موعد طرح iphone 14 pro max بسعر عالمي متوقع محدداً له 1200 دولار أمريكي .
- ربما سيعادل سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس داخل الإمارات العربية المتحدة سعر 4700 درهم .
- كما من المتوقع أن يكون سعر iphone 14 pro max داخل المملكة العربية السعودية 5000 ريال سعودي .
- متوقعاً أن هاتف أيفون 14 الجديد داخل مصر سيكون سعره 27500 جنيه مصري .
- تلك كانت أسعار هاتف iphone 14 pro max المتوقعة بالأسواق عبر مقال “موقع ثقفني” .
موعد طرح iphone 14 pro max المتوقع وفقاً للعديد من المعلومات المتداولة بأنه سيكون في منتصف شهر سبتمبر القادم . وذلك استناداً للموعد الذي يتم فيه إطلاق هاتف أيفون من شركة أبل العالمية في كل عام . وذلك ما عرضناه في سطور مقال “موقع ثقفني” .
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