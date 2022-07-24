ايفون ١٤ برو ماكس المواصفات وسعر النسخة الجديدة

ايفون ١٤ برو ماكس هو الجهاز الذي توفره الشركة العملاقة المتخصصة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية الذكية شركة أبل الأمريكية والتي نجحت في أن تحقق مبيعات عالية بجميع المنتجات التي وفرتها في السوق ومن بينها إصدارات الآيفون المعروفة وخصوصًا في الوطن العربي، ويترقب المستخدمين موعد نزول ايفون 14 برو ماكس إلى الأسواق في وقت قريب واستطاعت العديد من الصحف المحلية والعالمية تقديم أبرز مواصفات ايفون 14 برو ومعلومات عن متى ينزل ايفون 14 برو max في السعودية أو في الشرق الأوسط وأيضًا iphone 14 pro max سعر.

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

تعد شركة أبل من أهم الشركات التي تقدم جوالات ذكية وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالعديد من الجوالات لشركات أخرى إلا أن لها العديد من المستخدمين والذين يبحثون عن أبرز مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس وهل سيكون مشابه للإصدارات السابقة أم أن الشركة ستتألق بنزوله بمميزات متنوعة، ومن المتداول أن تكون المواصفات كما يلي:

شاشة الجوال هي من أهم وأكثر مزاياه، إذ أنها ستكون بحجم 6.7 بوصة، بالإضافة إلى أنها مصنوعة من الزجاج الذي يقاوم الخدوش، وعليها طبقة من شأنها أن تقاوم بصمات الإصبع أو الأتربة، أي يمكنك استخدامه في أي مكان مهما كانت عوامل الجو.

ستقوم الشركة بتقديم الجهاز بأعلى مساحات تخزين للذاكرة وهي من 128 جيجا بايت، وحتى 1 تيرا بايت كما حدث في النسخ السابقة، وستكون الذاكرة العشوائية أيضًا كبيرة وستكون ما بين 8 جيجا بايت وحتى 12 جيجا بايت.

متوقع نزول ايفون 14 برو ماكس بدعم تقنية الشحن السريع، وشاحن قوي وتبلغ قوته 20 وات بحيث يستطيع المستخدمين الانتهاء من شحن البطارية كاملة في أقل من ساعة واستخدامه بعد ذلك، وسعة بطاريته ستكون 4500 مللي أمبير.

ألوان جهاز آيفون 14 برو max

يدعم ايفون 14 جميع شبكات الاتصالات وسيكون متوفر في الأسواق بالعديد من الألوان ومن أبرزها اللون الأسود والذهبي والفضي، ومتوقع أن يكون متوفر باللون الوردي أيضًا، وبعد تقديم الفئة الأولى من الجهاز في السوق سيتم الإعلان عن الألوان المتوفرة منها ومنها الألوان العصرية.

سعر Iphone 14 Pro Max

متداول في الأسواق أن سعر Phone 14 Pro Max سيكون 1100 دولار أمريكي وهذه هي أدنى سعر، بينما أقصى سعر سيكون 1400 دولار أمريكي وسيتم تحديده بناءً على سعة التخزين.